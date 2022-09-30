發哥加持 港48年「豪華餅店」獲咖啡品牌接手 最遲明年初重開

有48年歷史的九龍城老字號「豪華餅店」，本月中傳出結業消息，不過近日傳出已獲接手。（中通社）

屹立48年的九龍城老字號「豪華餅店」，本月中結業消息傳開後，店外每天大排長龍，有食客甚至稱最少要排逾一小時，已幫襯數十年的影帝周潤發 （發哥）也現身撐場。不過近日傳出，這間老字號餅店已獲接手，之後將以全新面貌示人，並有白武士出手協助經營發展。

Yahoo！新聞報導，「豪華餅店」多年來深得一眾九龍城街坊支持，也是不少明星名人的愛店，像發哥、名嘴蘇施黃等也是豪華餅店的長期捧場客。據了解，發哥於本月23日早上亦現身豪華餅店撐場，吃了蛋撻及合桃蛋糕等等餅點。

48年「豪華餅店」獲接手，發哥曾經現身撐到底。（視頻截圖）

另據香港 01報導，廖創興家族後人、知名精品咖啡品牌「The Coffee Academϊcs」創辦人廖偉芬表示，她與餅店的東主已達成協議及共識，將會繼續保留「豪華餅店」品牌及原有味道，但考慮到店舖現址老化，正思考未來「落腳點」，初步鎖定於機場 重開新店，強調會保留店內糕點傳統味道，亦會研製新口味，盼迸出火花，「希望最遲明年初開得到。」店名日後將更為「香港豪華餅家1977」。

她又透露，對小店的「獅子山精神」深受感動，亦欣賞老師傅的傳統手藝，「見到近年太多老字號結束，希望出點綿力，保育民間小食同東西文化糕點。」

據報導，接手經營則緣於偶然，她說「豪華餅店」結業消息傳出後，專程到訪支持，「但一早賣完，傾談後認識師傅，之後再同周太兒子商量」，最終萌生合作念頭，期望可保留「豪華」味道。

「豪華餅店」多年來深得街坊支持，也是不少明星名人的愛店。（中通社）

她不諱言，老闆娘周太與九龍城街坊有濃厚感情，但考慮到餅店原址老化，且九龍城區亦有重建計畫，她不諱言餅店要與九龍城暫別，但她預告，日後如有合適選址，豪華餅店將會再重臨九龍城。

報導說，「豪華餅店」扎根九龍城，鄰近舊啟德機場，盛載時代意義。廖偉芬透露，初步選址於赤鱲角機場重開新店，「以前九龍城是舊啟德所在地，今次挑赤鱲角機場，所以特別有意義。」

她又表明，新店雖是全資擁有及發展，「但周太同許師傅會繼續留下和我們一起，傳授同發展新產品。」廖偉芬承諾必定會「原汁原味」保留「豪華餅店」的傳統味道，與此同時亦會加入新元素及新口味，盼將豪華餅店發揚光大。