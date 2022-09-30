我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

發哥加持 港48年「豪華餅店」獲咖啡品牌接手 最遲明年初重開

香港新聞組／香港30日電
有48年歷史的九龍城老字號「豪華餅店」，本月中傳出結業消息，不過近日傳出已獲接手。（中通社）
有48年歷史的九龍城老字號「豪華餅店」，本月中傳出結業消息，不過近日傳出已獲接手。（中通社）

屹立48年的九龍城老字號「豪華餅店」，本月中結業消息傳開後，店外每天大排長龍，有食客甚至稱最少要排逾一小時，已幫襯數十年的影帝周潤發（發哥）也現身撐場。不過近日傳出，這間老字號餅店已獲接手，之後將以全新面貌示人，並有白武士出手協助經營發展。

Yahoo！新聞報導，「豪華餅店」多年來深得一眾九龍城街坊支持，也是不少明星名人的愛店，像發哥、名嘴蘇施黃等也是豪華餅店的長期捧場客。據了解，發哥於本月23日早上亦現身豪華餅店撐場，吃了蛋撻及合桃蛋糕等等餅點。

48年「豪華餅店」獲接手，發哥曾經現身撐到底。（視頻截圖）
48年「豪華餅店」獲接手，發哥曾經現身撐到底。（視頻截圖）

另據香港01報導，廖創興家族後人、知名精品咖啡品牌「The Coffee Academϊcs」創辦人廖偉芬表示，她與餅店的東主已達成協議及共識，將會繼續保留「豪華餅店」品牌及原有味道，但考慮到店舖現址老化，正思考未來「落腳點」，初步鎖定於機場重開新店，強調會保留店內糕點傳統味道，亦會研製新口味，盼迸出火花，「希望最遲明年初開得到。」店名日後將更為「香港豪華餅家1977」。

她又透露，對小店的「獅子山精神」深受感動，亦欣賞老師傅的傳統手藝，「見到近年太多老字號結束，希望出點綿力，保育民間小食同東西文化糕點。」

據報導，接手經營則緣於偶然，她說「豪華餅店」結業消息傳出後，專程到訪支持，「但一早賣完，傾談後認識師傅，之後再同周太兒子商量」，最終萌生合作念頭，期望可保留「豪華」味道。

「豪華餅店」多年來深得街坊支持，也是不少明星名人的愛店。（中通社）
「豪華餅店」多年來深得街坊支持，也是不少明星名人的愛店。（中通社）

她不諱言，老闆娘周太與九龍城街坊有濃厚感情，但考慮到餅店原址老化，且九龍城區亦有重建計畫，她不諱言餅店要與九龍城暫別，但她預告，日後如有合適選址，豪華餅店將會再重臨九龍城。

報導說，「豪華餅店」扎根九龍城，鄰近舊啟德機場，盛載時代意義。廖偉芬透露，初步選址於赤鱲角機場重開新店，「以前九龍城是舊啟德所在地，今次挑赤鱲角機場，所以特別有意義。」

她又表明，新店雖是全資擁有及發展，「但周太同許師傅會繼續留下和我們一起，傳授同發展新產品。」廖偉芬承諾必定會「原汁原味」保留「豪華餅店」的傳統味道，與此同時亦會加入新元素及新口味，盼將豪華餅店發揚光大。

機場 香港 周潤發

上一則

隔離禁封門 民譏官：疫情都3年了 現在才想到

下一則

疫後續用健康碼? 中國9成受訪者支持 胡錫進一句話表態

延伸閱讀

港餐飲協會：8000間食肆上月被追租 憂心結業潮

港餐飲協會：8000間食肆上月被追租 憂心結業潮
星巴克中國每9小時開1新店 2025將達9000門市

星巴克中國每9小時開1新店 2025將達9000門市
「巴黎貝甜」上海封城時賣糕點被重罰 網友不平聲援：良心企業

「巴黎貝甜」上海封城時賣糕點被重罰 網友不平聲援：良心企業
中國嚴打高價月餅 業者改名「糕點」、加收高額運費

中國嚴打高價月餅 業者改名「糕點」、加收高額運費

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

2022-09-25 21:49

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有