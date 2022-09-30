遭判刑3年半 香港前議員許智峯：嗤之以鼻

香港前議員許智峯棄保逃亡，遭法院判刑三年半。（中通社）

前香港 立法會議員許智峯2020年底在保釋期間逃亡海外，香港法院昨早在他缺席聆訊的情況下，對他判刑三年半。許智峯在臉書發表回應，對判決「嗤之以鼻」，批評國安法強行在香港生效後，香港法庭已淪為共產黨的法庭。

中央社綜合港媒報導，高等法院早前已裁定許智峯藐視法庭罪名成立，昨早正式判刑3年半，另須支付懲罰性訟費。

律政司早前向高院聲請，指許智峯前年（2020年）底提供虛假資訊表示到丹麥外訪，警方發還護照給他，但他其後棄保潛逃，未依時到法庭應訊。

許智峯為民主黨 前成員，「反送中 」運動爆發後，他積極參與其中，不時上街支持示威者，與防暴警察發生口角。

前年8月，許智峯和民主黨籍立法會議員林卓廷等16人被警方拘捕，各人都涉及「7.21」元朗暴力衝突事件。

當局其後起訴10人，其中林卓廷被控妨礙司法公正及暴動罪，許智峯被控妨礙司法公正、刑事毀壞及不誠實使用電腦。

「反送中」於2019年中爆發，同年7月21日，泛民方面有人發起當天到元朗示威，引來大批支持者參與。

當天晚上，林卓廷帶領的一批示威者在區內地鐵站遭到一批身穿白衣服的人襲擊。在此之前，部分示威者在區內遊行時，已曾與區內人士發生零星衝突。

這起暴力衝突俗稱「7.21」事件。

前年底，許智峯獲批准前往丹麥參加會議，但之後沒有回港，而是去了英國，之後轉到澳洲，並宣布「流亡」海外。

中央社報導，許智峯昨天中午在臉書發文：「就港共政權對我的四項刑事藐視法庭指控，今天法庭判監三年半，我的回應是：嗤之以鼻。 」

他表示，國安法強行在香港生效後，香港的法庭已淪為共產黨的法庭，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，香港人早已不會驚訝。

許智峯說，法官判詞中指不回港審訊的行為損害公眾對司法公義的信心，但其實真正徹底毀掉香港司法公義，正是此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴。在普世價值中、歷史洪流下，有罪的必然是暴政，而不是抗爭者。

許智峯最後強調：「就由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能。而我，則會繼續公開藐視港共不義的法庭，繼續以自由身，為香港人的自由抗爭到底。」