我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

「香港回來了」…200金融巨頭 11月匯聚香江開峰會

香港特派員李春／綜合報導
香港金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會，有約200名金融界領袖出席，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會，有約200名金融界領袖出席，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會，有約200名金融界領袖出席，其中包括逾百間全球重要金融機構負責人，香港金管局說要讓外界清楚知道香港「回來了」。不過，0+3安排下抵港旅客不能外出用餐，有行會成員表示，屆時0＋0「未必無機會」。

香港金管局總裁余偉文說，舉辦這場峰會是香港與世界重新建立聯繫的好機會，全球聯繫非常重要，期望與會人士來香港看看，香港半年前已邀請老朋友，今次要確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。

香港金融管理局公布11月國際金融領袖投資資峰會的日程和議程，將有約200名金融界領袖出席，包括100多間全球重要金融機構主要負責人，當中超過30間是由董事長或行政總裁代表，包括早已表明參與的滙豐控股行政總裁祈耀年、渣打銀行行政總裁溫拓思、摩根史坦利行政總裁高聞、花旗行政總裁范潔恩，還有高盛、摩根大通、貝萊德、瑞銀、黑石、東方匯理等高層。峰會亦會邀請中國金融監管機構負責人出席。

余偉文說，香港新一輪放寬防疫措施非常有幫助，方便與會者來港出席，與會的重量級人物大多數只能在港短暫逗留，因此香港應提供合理配套，讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務、建立人脈與聯繫。

按照會議日程，參加者在活動首日將參觀香港M+博物館，同場舉行歡迎晚宴。第二日正式峰會將在香港四季酒店舉行，香港特首李家超早上致辭，其後有多場演講、專題討論及對話。議題包括全球金融界面臨的挑戰和機遇，包括滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的叠加風險。

香港總商會總裁梁兆說，峰會進展發出強烈訊息，反映香港仍有國際金融中心優勢，期望港府可以早日完全撤除檢疫措施，很快會有很多金融或其他商業活動重返香港。期望香港政府積極考慮在峰會前進一步放寬至「0+0」，短時間將可見到一大部分商務或會議活動回流香港。

香港新聞組／香港30日電

另據明報報導，議程顯示，安排嘉賓參觀M+博物館及晚膳，但0+3安排下抵港旅客不能外出用餐，特區政府回覆稱，金管局會按防疫要求安排，確保峰會成功舉行。行政會議成員陳清霞表示，政府認為如0＋3後確診數字及對醫療系統壓力未大增，綜合考慮後，峰會時推行0＋0「未必無機會」。

香港 投資 博物館

上一則

疫後續用健康碼? 中國9成受訪者支持 胡錫進一句話表態

下一則

新潛艦南海亮相 央視罕見曝光長征18號

延伸閱讀

拜登宣布再提供8.1億元 助太平洋島國對抗氣候變遷

拜登宣布再提供8.1億元 助太平洋島國對抗氣候變遷
李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元
港男網上發文要炸解放軍軍營 被判有罪

港男網上發文要炸解放軍軍營 被判有罪
又出手 香港金管局今年第32度捍衛港幣

又出手 香港金管局今年第32度捍衛港幣

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

2022-09-25 21:49

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有