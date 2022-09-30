「香港回來了」…200金融巨頭 11月匯聚香江開峰會

香港金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會，有約200名金融界領袖出席，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資 峰會，有約200名金融界領袖出席，其中包括逾百間全球重要金融機構負責人，香港金管局說要讓外界清楚知道香港「回來了」。不過，0+3安排下抵港旅客不能外出用餐，有行會成員表示，屆時0＋0「未必無機會」。

香港金管局總裁余偉文說，舉辦這場峰會是香港與世界重新建立聯繫的好機會，全球聯繫非常重要，期望與會人士來香港看看，香港半年前已邀請老朋友，今次要確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。

香港金融管理局公布11月國際金融領袖投資資峰會的日程和議程，將有約200名金融界領袖出席，包括100多間全球重要金融機構主要負責人，當中超過30間是由董事長或行政總裁代表，包括早已表明參與的滙豐控股行政總裁祈耀年、渣打銀行行政總裁溫拓思、摩根史坦利行政總裁高聞、花旗行政總裁范潔恩，還有高盛、摩根大通、貝萊德、瑞銀、黑石、東方匯理等高層。峰會亦會邀請中國金融監管機構負責人出席。

余偉文說，香港新一輪放寬防疫措施非常有幫助，方便與會者來港出席，與會的重量級人物大多數只能在港短暫逗留，因此香港應提供合理配套，讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務、建立人脈與聯繫。

按照會議日程，參加者在活動首日將參觀香港M+博物館 ，同場舉行歡迎晚宴。第二日正式峰會將在香港四季酒店舉行，香港特首李家超早上致辭，其後有多場演講、專題討論及對話。議題包括全球金融界面臨的挑戰和機遇，包括滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的叠加風險。

香港總商會總裁梁兆說，峰會進展發出強烈訊息，反映香港仍有國際金融中心優勢，期望港府可以早日完全撤除檢疫措施，很快會有很多金融或其他商業活動重返香港。期望香港政府積極考慮在峰會前進一步放寬至「0+0」，短時間將可見到一大部分商務或會議活動回流香港。

香港新聞組／香港30日電

另據明報報導，議程顯示，安排嘉賓參觀M+博物館及晚膳，但0+3安排下抵港旅客不能外出用餐，特區政府回覆稱，金管局會按防疫要求安排，確保峰會成功舉行。行政會議成員陳清霞表示，政府認為如0＋3後確診數字及對醫療系統壓力未大增，綜合考慮後，峰會時推行0＋0「未必無機會」。