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社交網專頁「羊村」繪本 律師：分享連結很危險

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港言語治療師總工會5人因出版「羊村十二勇士」等3本繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪成。有自稱「海外的香港教育工作者」在社交網站建立專頁，昨晚該專頁發文稱，「羊村」系列在港已成禁書，為讓人了解事件遂將繪本內容公開，又附上繪本下載連結，供人瀏覽及下載。有大律師稱下載等同於管有，或被視為有意圖分享煽動刊物。

明報報導，專頁帖文表示，他們獲得「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」3書刊的檔案，稱羊村系列在港已成禁書，「為承傳載有香港歷史的童書」，自行將書本翻譯成英文及國語版本。帖文附上網站連結，供下載及觀看。

報導指出，帖文並稱團隊會沿用相關故事，額外創作3冊新故事，並於10月1日公布，強調整個籌備計劃在海外進行，與香港並無聯繫。

據報導，大律師陸偉雄指出，法庭已裁定該3本繪本是煽動刊物，已劃下紅線，若巿民在網上分享繪本連結，做法十分危險，「有法律責任喺度，唔係風險㖭喎」，可能屬分發或展示煽動刊物。至於巿民下載繪本是否違法，陸偉雄認為，在法律上下載等同於管有，「好似喺書架度有呢本煽動刊物」，或被視為有意圖分享煽動刊物，有可能觸犯管有煽動刊物罪，首次定罪者最高刑罰為監禁一年及罰款2000元。

香港 勇士 教育

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