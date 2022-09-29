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李嘉誠旗下長實26億美元售半山樓盤 料收益8億元

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港首富李嘉誠旗下長實集團，宣布以207.66億元（港幣，下同，約26.4億美元）售出旗下位於波老道21號半山豪宅樓盤「21 BORRETT ROAD」餘下152個單及全部車位，估計是次出售事項，收益約為63億元（約8億美元）。根據公告，長實表示願意向LC Vision Capital就今次提供融資。

綜合香港01、明報報導，萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，是次交易僅反映發展商按自己情況，去出售項目，並非看淡後市。

長實發公告，指是次出售涉152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，作價相當於住宅單位平均呎價6.2萬元、每個停車位500萬元，以及每個電單車位300萬元計算。買家為新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）。長實認為，出售事項讓公司得以變現其於目標集團及發展項目的投資，且買方貸款將有助交易完成。

有本地傳媒引述消息人士指出，是次交易對買賣雙方均屬公平有利，並締造雙贏局面，而物業發展與銷售一向是長實的核心業務，而且長實日常以「貨如輪轉」的策略營運，相信是次長實向單一買家全數出售波老道尚待推出之單位，能有效率地鎖定可觀利潤。

長實於2011年6月以116.5億元購入波老道地皮，每呎樓面地價為2萬6763元。時任長實副主席兼董事總經理李澤鉅在拍賣後，被問及是否覺得撿到便宜貨時表示：「你說呢」，又指出「優質地皮買一件少一件」。

王兆麒表示，疫情期間，雖然成交量下跌，惟豪宅價格未有隨中、小型單位回落，主要因為未來供應量少，因此視之為「Trophy Assets」（炫耀性資產），而且他們持貨能力強，不易受失業率以加息等因素影響。

他相信，豪宅市道仍穩，料與海外及內地通關後，短期內成交量將反彈5至10%，至於要回到疫情前水平，則需要較長時間。

疫情 香港 新加坡

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