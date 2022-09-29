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港破走私彩票 600張中獎8900美元 海關問是否領獎

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港海關日前偵破走私貨品入內地案，首次檢獲已投注、當晚開彩的六合彩彩票，合共約1萬6000張，投注總額約33萬元（港幣，下同，約4.2萬美元）。海關事後向馬會核對該批彩票，結果約600張彩票中獎，涉彩金7萬元（約8917美元）。海關正諮詢律政司意見，以決定會否兌換彩金。

明報報導，馬會回覆查詢時表示，將按照港府指示處理被檢獲彩票的中獎彩金。律政司表示，由於案件仍在調查階段，不適宜評論。

據報導，海關早前在記者會上表示，首次檢獲懷疑走私六合彩彩票，該批1.6萬張彩票攪珠日期為9月22日。據悉海關26日在馬會協助下核對彩票，發現其中600張彩票中獎，獎金約為7萬元，而最大一筆為四獎9600元。該批彩票現存放於海關證物室。

報導稱，大律師陸偉雄表示，如海關決定領取獎金，該中獎彩票需交回馬會，變相「少了這樣證物」，認為在庭上有可能被質疑證物鏈的完整。他說，執法部門亦會為水果、凍肉等會變壞的證物拍照留紀錄，但本案的彩票明顯不屬此類。

報導說，有資深執法人員稱，本案的彩票屬證物，如涉案者被起訴，相信法庭會下令充公；如被捕人獲准保釋候查，證物亦會由執法部門保管。他補充，如在被捕人身上檢出不屬證物的未到期彩票，一般會放入貴重財物袋，待案件完結後可歸還事主。

據馬會網站，中獎者須在攪珠日後起計60天內領獎，逾期未領的獎金將沒收。

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