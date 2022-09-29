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加息、疫情夾擊 香港樓價45個月最慘 新業主恐負資產

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫情持續打擊全球經濟，加上美國瘋狂加息禍延全球，環球市場近月大幅波動，香港更是股市、樓市齊挫。最新8月差估署私宅售價指數（樓價指數）按月急跌2.26%，連跌3個月兼創自2018年12月以來的45個月最大單月跌幅。由於9月美國及香港加息負面情緒困擾，樓市跌勢加劇，業界料9月樓價指數有機會錄2.5%至3%跌幅。

文匯報報導，今年首8月樓價指數已累跌6.52%，至下月隨時累跌逾10%，以近年港府放寬至1000萬港元（約127.3萬美元）物業可借九成按揭推算，不少新晉業主料陷入負資產惡夢。

差餉物業估價署昨日公布，8月私人住宅售價指數報368.2點，較7月的376.7點下跌2.26%，連跌3個月兼創自2018年12月以來的45個月最大單月跌幅。按月跌幅明顯加快，6月、7月、8月跌幅分別為0.86%、1.44%、2.26%。而累計今年首8個月，樓價指數已累跌6.52%，如對比去年9月時的歷史高位398.1點，更累跌7.51%。

各類型單位中，面積1075方呎或以下的A、B及C類單位跌幅較大，最新私宅售價指數報370.6點，按月跌2.29%。至於面積1076方呎或以上大型單位（D及E類單位）按月跌0.83%，按年跌6.22%。租金走勢則與樓價相反，8月私宅租金指數報179.7點，連升2個月，按月升0.73%，按年跌1.59%。今年首8個月，私宅租金指數累跌1.64%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮昨指出，8月樓價指數已跌至2019年3月以來的42個月(即3年半)新低。值得留意的是，港府數據有所滯後，8月指數主要反映7月中旬至8月上旬的實際市況，當時美國再次大幅加息0.75厘，加上本港疫情升溫，令市況進一步轉淡，二手業主加大減幅，導致樓價跌幅顯著加劇。

指數 租金 疫情

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