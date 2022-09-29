香港行會召集人葉劉淑儀：確診若續降 下月有望0+0

香港確診人數持續下降，防疫有望再放寬，圖為民眾在機場接機，開心與親友團聚。（Getty Images）

香港 入境檢疫日數放寬至「0+3」後，社會各界反應正面。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日表示，如果香港每日新增新冠確診及入院等宗數一直下降，有機會在10月內實現「0+0」，並強調這是她個人預測，不是行政會議資料。

綜合文匯報等媒體報導，香港昨天新增3911例新冠確診案，包括3703例本地感染和208例海外移入。衛生部門公布，過去一天再多12名確診者死亡。

葉劉淑儀在接受電台專訪時表示，港府目前難以提出路線圖，「誰人不想復常？但正如行政長官所說要看數據，因為現時還有2000人留院，要平衡各方面，對經濟影響、出入境方便，對醫療系統影響，行政長官亦說明不想放寬後又反彈，又要走回頭路，相信『0+3』在目前（疫情 ）下降趨勢下，確診入院數字一直下降，『0+3』很快變『0+0』。」

對於有餐飲業界要求部分社交距離措施亦鬆綁，她認為遲早都要放寬，可先考慮放寬食肆營業限制，包括每枱人數上限可增加，同時可考慮容許現場表演等，「飲食業界說不如飲宴方面，120人（上限）再增加，食肆最受打擊的是（限制辦）婚宴，又或者每枱人數上限可加至12人等。」她認為，「口罩令」則可較後才解除，因為戴口罩有保護作用，亦不影響經濟。

被問到何時與內地復常通關，葉劉淑儀則指，這要視乎兩地疫情及港府與內地商討的進度。她認為，香港在兩年多的防疫 措施下，競爭力已受影響，但香港本身有吸引力，加上背靠內地龐大的市場，相信香港不但有條件追落後，甚至較以往更佳。

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席公開活動後表示，旅遊業需時逐步復甦，局方正與旅發局商討加強宣傳香港，以吸引海外遊客訪港。他認為，香港作為多元的國際城市，本身有一定的吸引力，「當我們進一步放寬防疫抗疫措施時，外地遊客都會被吸引到港旅遊的。」

此外，香港的防疫措施近日爆發醜聞，先後有7名民營醫師涉嫌向求診者濫發豁免接種疫苗證明（俗稱免針紙），當局宣布超過2萬張免針紙將會無效。