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敏感十一 8000港警大戒備 增情報蒐集防煽動上街

香港特派員李春／香港28日電
警方「十一」期間將派7000至8000警力布防，因應升旗儀式，灣仔會展和金紫荊廣場一帶將提早封閉。圖為金紫荊廣場。(本報資料照片)
警方「十一」期間將派7000至8000警力布防，因應升旗儀式，灣仔會展和金紫荊廣場一帶將提早封閉。圖為金紫荊廣場。(本報資料照片)

雖然香港「反送中」運動已過去三年，港警在中國大陸「十一」國慶日期間仍高度戒備，港府保安局局長鄧炳強警告說，任何人不得利用特別日子進行港獨或台獨等危害國家安全的活動。香港警方也稱，會以近最高規格的7000至8000警力動員，各類警察部隊將會全面出動，高調巡邏。

香港警務處長蕭澤頤日前表示，香港恐襲風險維持中度，未有具體情報顯示香港成為受襲目標，「十一」期間，迄今未有收到任何組織申請遊行，最重要是不要有違法行為，警方會安排大量人手包括便衣及特警部隊在街上巡邏，不會掉以輕心。

昨日警方消息稱，在「十一」期間，會動員7000至8000警力戒備，將出動總區應變大隊、反恐特勤隊、速龍小隊、衝鋒隊及鐵路應變部隊，除在高度敏感地區巡邏外，亦會加派便裝探員戒備。

10月1日港府將舉辦升旗禮和相應的慶祝活動，香港灣仔會議展覽中心及金紫荊廣場一帶，將於9月30日起封閉，為典禮作準備。

港府保安局長鄧炳強昨天還說，「香港、台灣是中國不可分離的一部分」，任何人企圖利用特別日子進行港獨或台獨等危害國家安全的活動，可能違法。

香港新聞組／香港28日電

明報報導，社民連主席陳寶瑩說，她和部分成員昨收到「國安警察」電話，詢問社民連在10月1日有否活動，她已告知對方當日不會有活動。社民連外務副主席周嘉發引述對方稱「你都明白這些敏感日子」，指「國安警察」一如以往，提醒當日不要有行動。

因應過往特別日子有人在網上煽動市民上街，警方將加強線上線下情報蒐集，當日一旦有未經申請的遊行或示威，將視乎是否涉及暴力或煽動性質，會按《公安條例》和「限聚令」等依法處理。

香港 警察 遊行

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