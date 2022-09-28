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財政司長：香港今年經濟恐負成長 銀行、金融體系穩定

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司司長陳茂波今天表示，香港今年經濟可能負成長。

香港電台報導，陳茂波出席一項會議表示，英美等國正面對高通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）已五次升息，未來更可能再加息逾一碼。他說，面對流動性緊縮，香港貿易及消費都受到影響，今年經濟可能負成長，但他強調，銀行及金融體系保持穩定。

另外，由於海外經濟環境惡化，香港上月貿易額大幅下跌，情況令人憂心。

港府統計處日前公布，8月本地整體出口和進口貨值較去年同期分別下跌14.3%和16.3%，月內出現133億元（港幣，下同，約16.9億美元）的逆差。

累計今年頭8個月，香港的貿易逆差達到2487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

港府發言人說，因海外環境惡化及跨境陸路運輸繼續受到影響，本地8月商品出口貨值跌幅擴大，對大陸、美國及歐盟的出口繼續下跌。

發言人預期，由於海外環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力，而且主要先進經濟體的通貨膨脹居高不下，以及各央行大幅升息，這將會繼續壓制全球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈受干擾，也為貿易增添不確定性。

另據香港01報導，香港民意研究所27日發表有關司、局長的民望調查結果。數據顯示，三司中評分最高的為財政司司長陳茂波，民望淨值為正39個百分點，評分更高達58.4分，支持率有55%。局長方面，保安局局長鄧炳強支持率最高，有53%，支持率淨值為正25個百分點，支持率淨值最低的則是教育局局長蔡若蓮，為正1個百分點。

該民調以往已曾就陳茂波出任財政司長一職進行民望調查，是次調查發現，其評分及民望淨值均大幅上升，並再創2017年2月有紀錄以來新高。整體而言，三司評分於2019年歷史低位後，均有持續上升的趨勢。

只有陳茂波及鄧炳強被分至「表現成功」類別，其餘司長及局長大多落在「表現一般」及「表現不彰」類別中。

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