港反送中眾籌平台「星火同盟」 891萬美元資產被充公

香港眾籌平台「星火同盟」7000萬港元資產遭充公。圖為星火同盟2018年元旦遊行據點。（取材自臉書）

在香港「反送中 」運動期間頗為活躍的眾籌平台「星火同盟」，其7000萬港元（約891.7萬美元）資產遭充公。警方表示，若市民存心為慈善捐獻，相信不會引致法律責任，毋須太擔心遭檢控。

綜合港媒報導，警方日前向高等法院申請沒收「星火同盟」的資產令，法庭經聆訊後，昨天批准充公早已被凍給的7000萬港元款項。

警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有在判令頒布後稱，「反送中」爆發期間，「星火同盟」聲稱支援被捕示威者並發起眾籌，於2019年6月至11月籌得約8000萬港元。2019年底，警方調查這個眾籌平台，發現有人將大量現金存入一間私人空殼公司的銀行戶口，惟款項用途與其聲稱背道而馳，包括用作購買私人保險 、繳交信用卡欠款等。

明報報導，同年12月，警方拘捕涉以平台洗黑錢的三男一女，稱款項主要投資 保險，受益人為空殼公司負責人，不排除基金給報酬年輕人「出來活動」。

據報導，警方其後以洗黑錢罪名拘捕4名成員，並凍結7000萬港元。警方證實其中兩名被捕者分別於前年及去年潛逃離港，遂循《有組織及嚴重罪行條例》第8條申請沒收令並獲批准。是次聆訊由法官杜麗冰處理，涉及兩名潛逃者分別為報稱文員的吳挻愷（30歲）及人事經理王慕雄（52歲）。

報導稱，另一被捕人已被控洗黑錢罪，警方其後向高院申請沒收令。警方表示，被控洗黑錢20歲余姓男子的案件將於明年9月在區院開審。翻查報導，余被指洗黑錢逾63萬港元（約8萬美元）。餘下一名被捕人則仍在接受調查。

報導引述鄒祥有說，若市民誠然存心為了慈善捐獻，相信不會引致法律責任，毋須太擔心遭檢控。他說坊間有眾籌利用市民善心募捐，其聲稱用途與實際不同，或干犯欺詐或洗黑錢。警方回覆稱，就財富情報及調查科而言，是次為反修例事件中，法庭首次充公屬於組織的資產。

有律師表示，法庭不會只因被告潛逃而頒下充公令，亦會考慮被告審訊後會否被定罪。