童樂居事件翻版？ 香港保良局嬰兒組爆虐童 員工被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

童樂居虐兒案發生未滿一年，香港 留宿育嬰園再驚爆幼童受虐醜聞，情況儼如童樂居事件翻版2.0。消息指，保良局嬰兒組近日發生懷疑職員虐兒事件，據了解，社署本月例行抽查時發現有員工涉虐兒行為，翻查閉路電視後揭發該員工涉粗暴對待最少六名幼童，機構已報警處理。

香港01報導，保良局指一名仍在試用期的幼兒工作員，涉多次推倒一名兩歲幼兒，另再發現曾涉對另外五位一至三歲幼兒作出粗魯的行為，包括在軟墊上推跌幼兒。保良局指，已將懷疑個案呈交警方調查，並會繼續翻查閉路電視片段，該員工則已遭停職，不予續約。

據了解，涉案的33歲前女員工已被捕，獲准保釋候查，由港島總區重案組跟進。社署則回覆稱，幼兒中心督導組督察於本月中巡查時發現懷疑虐兒事件，另署方已於上周兩度派員到場調查，社署會繼續密切監察中心的運作

社署資料顯示，現時共有兩個機構提供留宿育嬰園服務，分別是香港保護兒童會「童樂居」，以及今次涉事的保良局嬰兒組。保良局嬰兒組主要收容初生至三歲因家庭問題而缺乏成人適當照顧之幼兒，合共提供55個名額，並有註冊社工提供個案跟進及輔導服務，另有醫生定期到局為病童診病。

翻查資料顯示，保良局嬰兒組今年2月仍有刊登招聘廣告，列明住宿幼兒工作員職位要求，包括照顧零至三歲幼兒起居飲食，亦需協助編寫和推行幼兒年度計畫，設計日常活動及教案、環境布置，選購物資、照顧患病幼兒，必須24小時輪班工作。保良局嬰兒組另於6月亦有招聘庶務員及出勤員，包括需帶幼兒外診等。

保良局指，相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院返局。保良局亦指，已與幼兒家屬溝通及交代事件。保良局強調，對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，會嚴肅處理，絕不姑息。