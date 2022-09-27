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香港0+3首日 台北延飛成頭班機 港商會促盡快0+0

香港特派員李春／香港27日電
26日是香港實施「0+3」入境檢疫安排首日，香港國際機場接機大堂人流明顯增多。（中通社）
26日是香港實施「0+3」入境檢疫安排首日，香港國際機場接機大堂人流明顯增多。（中通社）

香港昨起實施從海外和台灣入境檢疫放寬至「0+3」，首班機由台北抵香港，機場配套等運作平穩。港府專家孔繁毅認為三周後可實施「0+0」，香港總商會則要求盡快落實「0+0」方案及撤銷香港本地防疫措施。

香港昨放寬入境檢疫措施，受惠的首班航機由台北飛往香港，航班原來是午夜抵港，所屬的香港航空果斷決定，推遲航班起飛時間約4個小時，以方便旅客免於酒店檢疫，航班抵港時間為早上6點12分，正好趕上香港新措施6點後的要求。

這班航機上的旅客下機時說，在港台兩地都有家人，已經兩年沒有回港相聚，心情十分激動，想念香港的雲吞麵。在新安排下，抵港人士毋須再在機場等檢測結果，可自選交通工具回家或到酒店，機場接機大堂原本引導旅客乘搭指定交通的圍欄已拆去，機場快線等昨也開通。

香港總商會主席阮蘇少湄說，有關放寬安排是邁向全面復常的一大步，但對商務客及旅客來說仍不具吸引力。希望香港當局盡快落實「0+0」方案及撤銷本地防疫措施，讓香港經濟重拾活力。

阮蘇少湄說，香港有穩固根基，但各方面競爭力正被削弱。香港的人才及金融業務被轉移到新加坡等地方，但只要盡快聯通中國大陸及國際，有信心能夠重拾競爭力。

香港商界急切之情，來源於香港經濟實質惡化。港府統計處昨公布最新數據，8月香港進口及出口顯著轉差，兩者按年跌幅擴大至雙位數，是2020年1月以來最大跌幅。

香港新聞組／香港27日電

明報報導，在「0＋3」檢疫安排實施後，昨全日共45班客機抵港，最早步出入境大堂的乘客吳先生約6時40分步出，他稱港府一宣布放寬「0+3」，身在美國的他便立即訂機票，經台北轉機回港。吳自行設立公司，經常到外地公幹。他說數日後會到馬來西亞公幹，原打算由美國赴馬來西亞，但一知悉回港不用檢疫，決定先回港休息再出國。

香港 機場 防疫

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