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香港「珠寶大王」盧仲輝 失足魂斷摩天崖

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

屬「五星級」難度的大嶼山彌䃟石澗昨再添亡魂。一名六旬男子昨與友人登山途至摩天崖附近，疑失足墜落百米至山崖底，當場重傷昏迷，友人慌忙報警求助。傷者其後由港府飛行服務隊直升機救起，急送港島東區醫院搶救，惜返魂乏術，消息指他是「珠寶大王」盧仲輝。

文匯報報導，出事地點為熱門行山地點，過去曾發生多宗嚴重及奪命意外，連同今次至少已有5人死亡。另在黃大仙獅子山，昨晚亦有一名男子行山時從山頂意外墜崖，拯救人員陸空搜索至深夜尋回，惜已證實不治。

不幸在大嶼山墜崖死亡男子，消息指是65歲的富衡珠寶行董事長盧仲輝，他生前並擔任香港鑽石總會副主席，以及香港珠寶玉石廠商會理事長，父親則是著名的珠寶商人及慈善家盧家聰。意外發生後，警方經與死者同行友人了解情況後，初步認為無可疑，不排除事主因意外失足墜崖身亡。

事發昨午約12時，盧與友人一行十餘人到大嶼山彌䃟石澗行山，當至摩天崖時，疑不慎跌落約百米下山崖底，友人見狀立即救援，惟發現盧的頭部重創及身體多處受傷，已陷入昏迷，於是報警求助。由於現場路途遙遠加上情況緊急，港府飛行服務隊派出一架直升機到場，迅將事主救起送院，其間飛行醫生沿途為傷者進行心外壓急救，惜送抵醫院證實不治。其他行山友則由到場的民安隊山嶺搜救中隊隊員協助安全下山。

彌䃟石澗位於大嶼山西北部，其中摩天崖路段亂石嶙峋，十分險峻。漁農自然護理署已將此段列為十大致命及嚴重意外高危地點之一，並在多處地點加設警告牌，提醒遠足人士切勿進入有潛在危險的地方。

另在昨晚8時許，警方接獲一名女子報案，指一名年約30餘歲男子在獅子山山頂近獅頭位置行山期間，意外失足墜崖失去蹤影。大批消防員其後到場搜救，港府飛行服務隊一架直升機亦在上空以強光燈協助搜救，及至深夜約10時終在一斜坡處找到墜崖男子，惜已證實明顯死亡。

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