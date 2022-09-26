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港歷史館翻修「香港故事」展 標書：不帶情感描述六四

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港歷史博物館的常設展「香港故事」前年起閉館翻新，港媒昨披露標書內容，提到加入1997年至今的重要事件，但寫明部分事件政治敏感，要小心處理，標書多次使用「殖民香港」的字眼，並要求不帶情感描述六四事件。

康文署表示，招標文件的資料只作投標者提交報價時參考，每個展區會介紹相關年代具代表性事件，但每個展廳的名稱、內容、展示方式仍有待敲定；又指疫情影響重開日期，最快明年底至2024年中分階段重開。

綜合有線新聞、明報報導，根據「香港故事」展的標書，新展覽主題分為史前、各朝代、日占時期、二戰後，英治時期、及1997年回歸至今的香港。根據標書內容，英治時期的展覽廳被命名為「Colonial Hong Kong」（殖民香港）。1997年至今的展覽主題屬新加入，將展出1997年後香港曾發生的事件，未有列明選擇哪些事件，但標書列明有些內容本質上是政治敏感，處理時要考慮。

標書亦列出一些主要事件該以什麼感情敘述，如英國撤出香港，標書提到這是感情非常強烈的部分，期望展品呈現到當時香港人的表情，令入場人士感受到港人當時對英國人離開的悲傷，及對於迎接新時代的樂觀。

不過，標書則要求「六四事件」描述要不帶情感，列明六四的片段由10條10至15秒的片段結合而成，指影片須客觀、不情緒化地呈現港人如何回應六四事件，令參觀者感受到六四是當時香港與中國關係間的動盪時刻，影響港人對即將回歸的感受。

據報導，香港歷史書作家余震宇表示，參考現暫時替代常設展的「香港故事精華展」，可想像即使未來常設展加入佔領運動、反修例事件等題材，與民間敘述或有很大差距。余稱《港區國安法》必是重要事件，惟現時不少與國安法相關的案件尚未結案，認為館方都未能掌握官方敘述，估計新展覽要延誤至明年底才重開。至於六四事件將由多段片段剪輯而成，他認為館方只盼「蜻蜓點水」帶過事件。

康文署表示，招標文件的資料只作投標者提交報價時參考，每個展區會介紹相關年代具代表性事件，但每個展廳的名稱、內容、展示方式仍有待敲定；又指疫情影響重開日期，最快明年底至2024年中分階段重開。

香港 六四 疫情

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