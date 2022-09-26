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港年底前235會展活動 僅星國36% 業界：明年難完全復甦

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

嚴格入境限制令不少原於香港舉行的大型貿易展覽移師新加坡，有會展活動匯集平台顯示，香港至年底前有235項會展活動，僅及新加坡的36%；APLF亞太區皮革展今年移師阿聯杜拜後，明年仍於當地舉行。

明報報導，全球20個金融中心中，倫敦和華盛頓有最多的2538項和1283項活動，是香港10.8倍和5.5倍。立法會議員江玉歡表示，0+3安排落後世界，對會展業幫助有限，因生意人抵港首三天無法外出應酬，將打擊參與會展活動意欲；而即使再放寬至0+0，亦擔心離港的展覽「移情別戀」後，再難「回心轉意」。有業界相信香港有大灣區和內地客源，可吸引展覽回流，但明年難完全復甦。

據報導，江玉歡指出，外國早於去年9月至今年3月已面對現實，計畫疫後復甦步伐，香港嚴重落後，「別人快將跑完，我們還未上跑道」。她強調，會展業對香港國際形象重要，會展活動匯集平台數據涵蓋大小活動，但活動的分量比數量重要，因國際大型活動籌備或需半年，值得留意明年下半年在港舉辦的國際會展活動，若大型展覽不回來，即已流失。

報導稱，本身是香港展覽會議業協會執委的匯眾展覽服務董事總經理湯錦成稱，歐美開放較早，經濟規模亦較大，新加坡亦比香港早一年重開，故活動較多，而0+3對會展業有正面作用，預期明年可陸續回復，但因航機、酒店和政策因素，明年難完全復甦。他續稱國際展覽重視客源所在，大灣區加上香港本土市場仍有吸引力，不擔心會被外地搶走大型展覽。

香港 新加坡 灣區

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