陳法蓉稱評選中國香港小姐惹議 男星林俊賢之女摘冠

2022香港小姐競選決賽25日晚在香港體育館舉行。圖為新晉港姐冠軍林鈺洧（中）、亞軍許子萱（左）及季軍梁超怡（右）合照。 （中新社）

「2022香港 小姐競選決賽」昨晚在紅磡香港體育館舉行，林鈺洧、許子萱和梁超怡分獲冠、亞、季軍。身為評選之一的女星陳法蓉在臉書 發文表示自己「第三次被邀請做『中國香港小姐』最上鏡小姐評判」，引起兩極評論。

鏡週刊報導，香港小姐選美至今50周年，曾捧紅張曼玉 、鍾楚紅、李嘉欣、邱淑貞、袁詠儀，卻在今年改名「中國香港」小姐了？1989年港姐陳法蓉為本屆的香港小姐選美比賽評選之一，日前她在臉書發文表示：「已經是第三次被邀請做『中國香港小姐』最上鏡小姐評判，一次我揀選了郭藹明，另一次我揀選了岑杏賢，今次？9月25號晚上你就知道。」

前港姐陳法蓉為本屆香港小姐選美評選之一，她在臉書發文「中國香港小姐」的說法，引發兩極評論。（取材自臉書）

她這句「中國香港小姐」引起兩極評論，許多老香港人痛罵，主辦方TVB的官方名稱仍是「香港小姐」，但陳法蓉卻更名為「中國香港小姐」，紛紛留言：「陳『法』蓉這名字很French～不如改做陳『中』蓉Chinica。」也有網民留言，指她當選港姐那年為1989年，所以應該要叫「英屬香港」小姐。

也有人稱讚陳法蓉好有「遠見」。據維基百科，陳法蓉15歳移民至加拿大，大學就讀多倫多大學和夏威夷大學，回港後當選香港小姐出道，於1990年代初成為無線花旦，2013年復出演出陸劇《微時代》。畢竟人在屋簷下，許多港星上「內地」節目時，都會介紹自己來自「中國香港」。

也有人替陳法蓉緩頰，指出也許是因她之前看洪金寶之子洪天明在抖音發表「我是香港的，香港九龍的」，漏說「中國」慘遭內地網民圍攻，所以這次陳法蓉不得不強調「中國香港小姐」保命。

另據大公報報導，27歲的男星林俊賢之女林鈺洧爆冷拿到港姐冠軍後在台上一臉驚訝，她說賽前爸爸並不支持自己來參加港姐比賽，報名是瞞著爸爸進行的。爸爸因為在內地沒辦法到場支持，但她想和爸爸說「你當日說我不要來參加，今天我拿到獎了」。