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澳門11月恢復內地旅行團 對香港繼續「7+3」

香港新聞組／香港25日電
內地旅行團赴澳門旅遊預計11月可復辦。圖為中秋節當天，大三巴牌坊前遊人如織。（中新社資料照片）
內地旅行團赴澳門旅遊預計11月可復辦。圖為中秋節當天，大三巴牌坊前遊人如織。（中新社資料照片）

澳門特首賀一誠昨宣布，將恢復與內地的電子簽注辦理，停辦近3年的內地旅行團赴澳門旅遊，也將於11月恢復，其中廣東、上海、浙江、江蘇、福建等4省1市將首先恢復，但香港旅客入境澳門的「7+3」檢疫安排不變。

大公報報導，賀一誠24日表示，國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正23日下午在北京主持召開視頻會議，聽取了關於澳門當前經濟形勢和有關工作情況的匯報。經會議溝通，澳門居民期盼的內地電子簽證、內地旅行團赴澳旅遊將恢復。

賀一誠24日表示，會設清晰的熔斷及恢復機制，他期待到時單日旅客量翻一倍，日均4萬人，助澳門經濟平穩復甦。也有旅行社考慮結合11月舉行的珠海航展推出珠澳「一程多站」遊。

會議亦同意澳門可使用涉及內地的土地，輕軌東線可連通關閘至「粵澳新通道」青茂口岸。

多家旅行社目前針對赴澳自由行客提供酒店、餐券等預訂服務，接下來還將針對赴澳旅行團設計不同線路，包括結合11月舉行的珠海航展來推出珠澳「一程多站」遊。

澳門旅遊局數據顯示，澳門在剛過去的一周（9月16日至22日）共錄得近14.7萬旅客人次，日均旅客超2萬人次，較8月日均人次大增96%。9月23日錄得逾2.6萬入境旅客人次，比端午節期間日均旅客量增加超過10%，亦是6月18日發生疫情至今的最高單日入境旅客紀錄。

另據明報報導，香港23日僅6790旅客人次入境。

據報導，賀一誠表示，香港旅客入境澳門的「7+3」檢疫安排不變。他解釋，澳門防疫方針「必須與內地一致」，才可恢復與內地團及電子簽註的安排，目前沒條件改變對港人入境防疫規定。

澳門 香港 防疫

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