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香港賢學思政召集人王逸戰稱無悔 法官：鼓勵犯案

香港新聞組／香港25日電
「賢學思政」召集人王逸戰涉擺街站煽動反抗，早前承認「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，24日在法庭求情。（取材自臉書）
「賢學思政」召集人王逸戰涉擺街站煽動反抗，早前承認「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，24日在法庭求情。（取材自臉書）

已解散的「賢學思政」召集人王逸戰等4名成員涉擺街站煽動反抗，其中3人還押至今逾一年。4人早前承認一項國安法「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，24日於區域法院求情。

明報報導，控方關注王逸戰近日在臉書撰文稱「無悔」，辯方解釋王只抒發感想，國安法指定法官郭偉健認為那不純屬感想「那麼簡單」，質疑文中提及「好好活著，繼續擇言固執，一起昂首走那未完的路」，是鼓勵他人效法犯案，著王考慮會否出庭解釋。案件押後至10月15日繼續，其間為兩名女被告索取教導所報告，4人須還押。

據報導，被告王逸戰（21歲）為組織召集人，陳枳森（21歲）為時任祕書長，朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）為發言人。4人昨穿上西裝應訊，陳於散庭時雙手合十致意。

報導稱，控方甫開庭提出，王逸戰求情陳辭展示悔意，但網上帖文及報導引述王表明仍「無悔」，郭官有見兩者存矛盾，容許辯方休庭時索取指示。對於王於21日在臉書稱「對結果雖然無期盼，但無怨無悔」，辯方解釋他是不要求法庭判非監禁刑罰，亦不歸咎或埋怨他人，他還押期間讀書進修，沒蹉跎歲月；王只是抒發還押一年感想，辯方強調他無意號召以同樣手法犯案。

報導指出，辯方重申王希望香港變得更好，他對控罪直認不諱和後悔，自己放下仇恨及願承擔刑罰。控方回應稱該帖文較近期，法庭應整體審視。郭官著辯方考慮需否召開聆訊，讓被告作供解釋。

報導說，辯方求情稱，王逸戰原想當社工，透過街站引起市民關注社會議題，而在國安法首案唐英傑案判刑後組織解散，影響力有限。

報導稱，辯方期望法庭裁定本案屬「情節較輕」，判5年以下監禁；若屬「情節嚴重」，亦應依照香港法律就被告認罪全數扣減三分之一刑期，而不應受限於國安法判監5年以上，否則愈嚴重者可享受愈多刑期扣減。

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