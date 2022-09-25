等了3年 香港大球場再掀萬人「紅海」 7欖3萬人可入場

國際友誼足球賽24日晚在香港大球場上演，有超過1萬2000多名觀眾入場。（取材自香港電台）

香港 足球代表隊昨晚在香港大球場進行近3年來首場開放予球迷入場的國際友誼賽，吸引1萬2264名球迷臨場打氣，最終雙方0比0打成平手。這是《國歌條例》實施後首場港足主場比賽，賽前奏國歌時，看台上曾傳來數秒噓聲。

綜合大公報、香港電台、明報等港媒報導，昨晚除了是港足相隔2年10個月首次有球迷的主場賽事，亦是《國歌條例》實施後首場港足主場比賽，賽前奏國歌時，看台上傳來一陣噓聲，惟只持續數秒。其間場內有警員持攝錄機，在看台上拍攝球迷，即被球迷報以噓聲。

因應疫情 ，港足上次有球迷入場的主場比賽，已是2019年11月19日對柬埔寨隊的世界盃外圍賽，昨晚再鬥於21日閉門友賽以2：0擊敗的緬甸隊，吸引不少球迷身穿港足球衣或紅衫入場，在大球場凝造一片「紅海」。40港元（約5美元）的學生及長者特惠票於傍晚約6時已售罄。

隨疫情放緩，10月、11月有香港世界桌球（撞球）大師賽、維港渡海泳及香港國際7人欖球賽等重要賽事接力，加上檢疫政策正逐步放寬，香港開始克服疫情，復常在望。

香港國際7人欖球賽將於11月4至6日在香港大球場復辦。欖球總會表示，因健康和安全考量，大球場入座上限是8成半，即超過3萬人可入場觀賽。

欖總表示，海外隊伍和工作人員將實施嚴格的「氣泡管理」，他們須接種兩劑新冠疫苗，赴港前48小時須接受核酸檢測 ，抵港當日要接受核酸和快測檢測，其後每日接受核酸檢測，大會已預訂專用酒店單人房，及安排有專車接送和指定訓練場地。