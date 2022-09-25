我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

港專家：入境檢疫0+0快了 港府不再開疫情記者會

香港特派員李春／香港25日電
港府專家顧問、港大醫學院教授孔繁毅24日說，疫情走勢如果沒有反彈，有機會再放寬社交距離措施。（中通社）
港府專家顧問、港大醫學院教授孔繁毅24日說，疫情走勢如果沒有反彈，有機會再放寬社交距離措施。（中通社）

香港衛生當局認定新冠疫情漸趨穩定，昨天是最後一場疫情記者會。香港專家預計，可能只需數星期香港入境檢疫安排便能過渡至「0+0」。

香港新冠病毒單日確診個案，過去5天連續維持5000多例水平，每天出席記者會公布疫情的香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，目前香港疫情開始回穩，因此調整策略，將以新聞稿形式公布每日個案數字，並在網站更新資料。

張竹君說，香港市民在兩年多疫情期間，學懂不少防感染措施，包括佩戴口罩和洗手等有用的基本方法。過去數月天天主持記者會的張竹君，感謝市民兩年多以來的忍耐，以及對防疫措施的合作，期望很快可以重回較為正常生活。

香港第五波疫情以來，累計有9893例死亡個案，由疫情爆發至今累計死亡個案逾萬例。

港府23日突然宣布，海外入境檢疫改為「0+3」等4項放寬檢疫措施，港府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，措施有科學數據支持，有助社會經濟活動恢復。如果香港輸入個案占整體個案比率維持在5%以下，便能有條件進一步放寬。

孔繁毅相信，抵港人士登機前進行快篩已足夠，目前香港單日確診個案維持在5000例左右水平，預計可能只需數星期，便能過渡至「0+0」安排。即使實行「0+0」取消檢疫亦非什麽都不做，抵港人士下機後仍需核酸檢測，有陰性結果才會恢復藍碼。

香港 疫情 檢測

上一則

等了3年 香港大球場再掀萬人「紅海」 7欖3萬人可入場

下一則

收禮紀錄帳本誤發家長群組 江蘇小學教師遭停職

延伸閱讀

澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註
香港實施0+3 專家：仍落後海外恐損本土經濟

香港實施0+3 專家：仍落後海外恐損本土經濟
台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館
香港加急開門 保航運樞紐、金融中心「地位」

香港加急開門 保航運樞紐、金融中心「地位」

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條