港專家：入境檢疫0+0快了 港府不再開疫情記者會

港府專家顧問、港大醫學院教授孔繁毅24日說，疫情走勢如果沒有反彈，有機會再放寬社交距離措施。（中通社）

香港 衛生當局認定新冠疫情 漸趨穩定，昨天是最後一場疫情記者會。香港專家預計，可能只需數星期香港入境檢疫安排便能過渡至「0+0」。

香港新冠病毒單日確診個案，過去5天連續維持5000多例水平，每天出席記者會公布疫情的香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，目前香港疫情開始回穩，因此調整策略，將以新聞稿形式公布每日個案數字，並在網站更新資料。

張竹君說，香港市民在兩年多疫情期間，學懂不少防感染措施，包括佩戴口罩和洗手等有用的基本方法。過去數月天天主持記者會的張竹君，感謝市民兩年多以來的忍耐，以及對防疫措施的合作，期望很快可以重回較為正常生活。

香港第五波疫情以來，累計有9893例死亡個案，由疫情爆發至今累計死亡個案逾萬例。

港府23日突然宣布，海外入境檢疫改為「0+3」等4項放寬檢疫措施，港府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，措施有科學數據支持，有助社會經濟活動恢復。如果香港輸入個案占整體個案比率維持在5%以下，便能有條件進一步放寬。

孔繁毅相信，抵港人士登機前進行快篩已足夠，目前香港單日確診個案維持在5000例左右水平，預計可能只需數星期，便能過渡至「0+0」安排。即使實行「0+0」取消檢疫亦非什麽都不做，抵港人士下機後仍需核酸檢測 ，有陰性結果才會恢復藍碼。