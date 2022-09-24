港加速入境解封 9月26日起改0+3 家居監測期間可外出

香港特首李家超23日宣布，自9月26日起，從海外經機場赴港人士的入境檢疫安排改為「0+3」。圖為香港機場旅客。（Getty Images）

香港 特首李家超昨宣布，自9月26日起放寬入境檢疫措施，對所有海外或台灣抵港旅客由原本「3+4」入境檢疫安排改為「0+3」，即取消酒店強制檢疫，只需三天家居醫學 監測，期間可外出。

李家超昨天下午突然舉行「應對疫情指導及協調組」記者會，公布四項放寬入境檢疫限制，自9月26日起生效。

新措施包括：取消當前從海外或台灣經機場抵港人士需「3+4」檢疫安排，改為「0+3」，即不用在酒店隔離，只需三天家居醫學監測（可自選酒店或居家），期間可以外出。當局給予檢測 者「黃碼」，不能進入表列處所如餐廳及酒吧等。

抵港後第二天需進行核酸檢測，若結果呈陰性，入境者可獲「藍碼」，可進入餐廳等，但需要四天自行監測，每天進行快篩。此外，旅客抵港後，需在機場接受核酸檢測，但不必像過往般等候結果，可以先行離去。

其餘三項措施分別是：取消旅客登機赴港前需要持48小時內核酸檢測陰性證明，改為24時內快篩陰性結果；容許海外沒有接種疫苗的港人回港；「來港易」和「回港易」不再設名額限制，且適用於中國大陸所有地方和澳門，這項措施主要是方便大陸民眾赴港和港人從中國大陸回港。

李家超表示，上述放寬措施是方便海外人士赴港，讓香港與世界聯通，但當局對新冠病毒不會躺平。

港府醫務衛生局局長盧寵茂則指出，自從香港由8月12日實施「3+4」之後，抵港人數上升20%，輸入個案比例持續下跌，由4.7%跌至3.3%，或說明全球確診數字下降。