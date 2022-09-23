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香港登記選民441萬 比去年減6萬 10年來首跌

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港選舉事務處22日公布2022年正式選民登記冊，共有約441萬名登記選民，較上月公布的臨時登記冊再減少約6000人，如與去年比較，選民登記人數共減少約6萬人，跌幅為1.4%。另外，選舉事務處回覆查詢時稱，今年共有2760人主動申請取消選民登記，較去年增近一倍。

明報報導，今年正式選民登記冊共有4,412,415名選民。至於功能界別選民正式登記冊較臨時登記冊增加約100人，有214,664名，選委會投票人正式登記冊則較臨時登記冊減少6人，至7,969。選舉事務處表示，人數變動主要涉及選民離世、被納入取消登記名單的人適時回應提示信以恢復身分，以及向選舉事務處補交所需資料。選舉事務處同時亦更新近78萬名地方選區選民的紀錄。

今年是過去10年以來登記選民人數首次下跌。在10個地方選區當中，僅新界北選區的選民人數略增500多`，其餘9區選民人數均下跌，香港島東選區的選民人數減少逾萬，跌幅最大。

另外，選舉事務處回覆查詢稱，2022年共有2760人自行申請取消選民登記，較去年的1450人增加近一倍，亦較2018至2020年每年約500人申請大幅增加。根據選舉事務處資料，倘選民希望取消登記，例如遷離香港，可以透過書面或親身向選舉事務處申請。

選民登記 香港 投票

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