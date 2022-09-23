中國證監會赴港協助審計 PCAOB警告勿違協議

外傳中國證監會和財政部的大約10名官員已抵達香港，參加19日開始的審計檢查。（取材自新華網）

外傳中國大陸已派出一組監管官員前往香港 ，協助美國審計監管機構對中概股審計進行現場檢查，這是中美在8月底就中概股審計達成協議的一部分。

據路透報導，報導援引知情人士指稱，中國證監會和財政部 的大約10名官員已抵達香港，參加了19日開始的審計檢查。這批官員將協助來自美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的一組檢查員在香港進行現場檢查。

香港經濟通通訊社指出，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）官員已於上周抵達香港，主席Erica Williams於22日重申，希望能對中概股有關文件進行「徹底」檢查和調查。她並警告，即便被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達成的協議。

據路透引述知情人士報導稱，中國官員將協助PCAOB派出檢查員，檢查工作已從19日開始，整個過程或將持續8至10周。第一周將檢查會計師事務所的合規情況和內部控制機制，第二周開始審閱選定公司的審計底稿。預計中證監官員在PCAOB詢問和提取會計師事務所職員證詞時會在場，但不清楚是否每一步驟中方官員都會在場。

美國2020年年底公布的《外國公司問責法》規定，在美上市的中概股如果連續三年未能提交美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，美國證券 交易委員會（SEC）有權將其從美國的交易所摘牌。

迄今為止已有超過160家中國公司被SEC認定未遵守美國的審計規則，其中包括中國互聯網巨頭阿里巴巴、京東和拼多多。另外，知情人士透露，南方航空和萬國數據也是此次接受檢查的公司，兩家公司均未置評。