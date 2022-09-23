港大：雞血藤提取物可抑新冠病毒 製成噴劑效用如口罩

港大研究發現，中藥雞血藤提取物，可抑制殺滅新冠病毒。（取材自香港電台）

香港 大學李嘉誠醫學 院一項跨部門研究發現，中藥雞血藤的提取物（SSP）可以黏附呼吸道黏膜上一段長時間，能直接阻斷新冠病毒與細胞膜受體結合，以抑制及阻止病毒入侵，並殺滅病毒，學院將提取物製成噴劑，指出每日噴在鼻咽及口腔，效用可等同「隱形口罩」，預防新冠病毒。

香港電台報導，負責研究的團隊成員之一，港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍表示，研究團隊聚焦研究雞血藤已超過20年，雞血藤是很普遍的中藥，在廣西，雲南一帶廣泛使用，成本低，團隊已為提取方法申請專利。

研究團隊在白老鼠實驗模型中發現，透過鼻咽用藥方式，可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量，而且針對不同變種病毒，例如Omicron BA.4或5也有抑制作用。

陳建萍表示，雞血藤本身並無毒性，適合男女老少使用，與西藥共同使用都無對抗性。至於噴劑的有效時間可維持多長，團隊並未進行相關研究，但建議每日使用，每次噴三下，即可起功效。

陳建萍並不建議，一般民眾購買雞血藤熬湯服用，因噴劑主要針對鼻咽及口腔，並非內服，而且要講求濃度及在相關部位的停留時間，以起抑制及殺滅病毒效果。