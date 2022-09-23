香港入境檢疫鬆綁？ 醫衛局長：0+0、0+3都考慮

香港醫務衞生局局長盧寵茂（右三）22日接種季節性流感疫苗和科興新冠疫苗時，透露港府對防疫政策的調整任何方案都會考慮，包括「0+0」、「0+3」。（取材自港府新聞公報）

隨著香港疫情 回穩，確診個案由月初曾破萬宗，大幅回落至5000多宗水準，港府入境檢疫措施持續有放寬跡象。繼22日下午有消息稱，港府考慮將現有「3+4」放寬為「0+7」後，再有官員指出，可能採取「0+0」或「0+3」方案，換言之，即是有可能完全不用隔離或者自主健康監測，預計最快10月初推行。

香港01報導，醫務衛生局局長盧寵茂22日接種第四劑新冠疫苗及季節性流感疫苗 後表示，港府非常尊重專家意見，會根據疫苗走勢適時公布放寬外防措施。對於具體放寬方案，盧寵茂指出，任何方案都會考慮，包括「0+0」、「0+3」，但強調醫衛局有責任保障市民健康，理解市民社會對入境安排，因應疫情走勢會適時公布。他並稱，如現時醫管局逐漸回復正常服務至80%，便有更多空間提升經濟動力、對外連接動力。

不過盧寵茂也強調，新冠肺炎疫情未在全球結束，有專家表示冬季時可能會有新變種病毒，負責任的港府要防止疫情再次反彈：「我們不希望走回頭路」。醫管局主席范鴻齡則補充道，相信醫管局會在未來數日可以由第三級恢復至第二級病床調動方案。

此前不久，香港01才引述消息稱，港府最快下周（即10月初）會公布將目前「3+4」安排改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求，旅客只需接受7天的家居隔離監察，亦正研究可否取消上機前做核酸檢測的規定，但入境後的核酸檢測則會保留。同時，鑑於上次推行「3+4」時，要安排不少旅客提早「放疫監」，港府亦會參考上次經驗，避免出現安排混亂情況。