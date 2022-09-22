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涉售逾2000張「免針紙」 港醫師撈127萬美元

香港新聞組／香港22日電
油麻地一間私家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）
油麻地一間私家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）

香港昨天新增5687例新冠確診病例，包括5541例本土感染和146例海外移入。

香港電台報導，油麻地一間私家診所涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，一名76歲男西醫及3名診所職員，涉嫌串謀製造虛假文書罪被警方拘捕。消息指，被捕的是西醫戴港盛。警方半年來破3宗售賣虛假「免針紙」案，共計涉逾8000張。

警方說，被捕人士涉嫌每次收取診金4000至5000港元（約510至637美元），暫時找到193張「免針紙」，相信總數有更多。警方批評相關人士行為自私，危害社會公共衛生及防疫工作，會繼續打擊。

香港01報導，消息指，警方西九龍總區重案組，日前派員「放蛇」調查油麻地彌敦道335號高怡醫務中心一間樓上診所，發現診所涉嫌以每張4000至5000港元價格簽發「免針紙」，為期最少3個月，涉及最少2000張，估計涉款達千萬港元（約127.3萬美元）。

警方於現場拘捕一名70多歲男醫生以及3名助手，另外亦發現診所單以今日已發出近200張「免針紙」，現場暫發現約76萬港元現金，以紙袋裝載，據知診所亦可以信用卡付費，但大部分客人以現金支付。當場亦有約十多名客人等候，警方會調查相關人士有否曾購買免針紙並觸犯相關條例。

據悉，被捕醫生為西醫戴港盛，涉事診所外亦掛有其名牌。翻查資料，一名同名男西醫曾於2017年被指發出兩張合共600萬港元的支票，惟無法兌現，遭追款人入稟高等法院追討。

另據明報報導，港府今年2月實施疫苗通行證，分階段要求市民須接種疫苗或持免針紙才可進入餐廳等指明處所。今年3月，警方「放蛇」發現觀塘有診所醫生無診症及檢視病歷下收800港元發出免針紙，拘捕診所負責人及一名護士，並追查涉案已離港醫生；當時報導指警方相信診所已簽發數百張豁免書。

報導稱，本月初警方到元朗一診所搜查，以製造虛假文書罪拘捕64歲蔡姓醫生，警方相信被捕人自8月起發出逾6000張免針紙，特首李家超當時稱，行使虛假文書者亦觸犯嚴重罪行，籲勿以身試法。

疫苗 香港 醫學

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