港趁疫假冒官員電騙案增 7個月劫5733萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由於市民持續關注新冠肺炎疫情 的變化，對確診及防疫 措施的查詢增加，有騙徒編造「劇本」假冒衛生署或指控發布新冠疫苗 假資訊的電騙案急升。據警方數字，今年首7個月錄得956宗電話騙案，涉及騙款4.7億元（港幣，下同，約5988萬美元），假冒官員電騙共569宗，占整體個案近6成，損失約4.5億元（約5733萬美元），占整體95%。

綜合文匯報、明報報導，過去一個月，警方展開代號「高岸」行動，偵破386宗電話騙案，涉款7.5億港元（約5733萬美元），共拘捕173人。其中單一最大宗個案涉及一名40歲女子，她報稱去年6月收到自稱中聯辦官員來電，指她涉及發布新冠疫苗假資訊案件，要她登入「中國人民檢察院」網站輸入銀行帳戶資料以示清白，之後又稱她牽涉商業罪案，10個月內要求轉帳6500萬元（約828萬美元）。

今年1月至7月，警方接獲956宗電話騙案，較去年同期588宗上升62.6%，涉款4.7億元。東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒昨日表示，分析電話騙案，有三點趨勢值得注意：

一是「假冒官員」電騙案明顯上升，占整體電話騙案六成，損失金額約4.5億元，占整體騙款95%。

在該類電騙案中，以假冒衛生署官員的騙案升幅最為顯著，有213宗，占整體「假冒官員」騙案約4成，涉款高達2.31億元，占整體騙款近一半。騙徒持續跟進最新疫情發展及防疫措施，致電或向市民發短訊，訛稱對方「確診」、「違反防疫條例」及「發放疫情虛假訊息」等，以索取其個人及銀行帳戶資料，再發送釣魚程式連結，盜取網銀資料。

二是境外詐騙來電有上升趨勢。由境外打入的詐騙電話，即以「＋852」 字頭的來電顯示，占整體電話騙案逾六成。騙徒亦會發送竄改來電顯示的電話號碼，令市民以為是本地來電，所以防不勝防。

三是犯罪集團覷準疫情下經濟轉差，以「賺快錢」招攬不同階層及背景者，租用或收購銀行帳戶協助收取或處理犯罪得益，甚至親身向受害人收取騙款。犯案者也有年輕化趨勢，其中最年輕被捕人僅得13歲。