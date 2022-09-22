香港迪士尼新增特定高峰日 門票漲8.6%

迪士尼「高峰日子」門票，被替變相加價。（歐新社）

香港迪士尼 昨日宣布，今日起新增「特定高峰日子」門票，特定節日或活動入場，預計門票首次會於聖誕期間出現，成人門票售759元（港幣，下同，約96.7美元），小童門票售569元，較現時「特定日子」門票貴45至60元，變相加價近8.6%。年票價格亦會有調整，加價5%至7%，成人、小童／學生的白金卡售價分別突破4000元及3000元。

大公報報導，目前香港迪士尼分「特定日子」及「普通日子」門票，分別為成人699元、小童524元，以及成人639元、小童475元。今天起會新設「特定高峰日子」門票，即市民在指定節日或活動入場，將需要購買特定門票，票價為成人門票調整至759元，小童門票調整到569元。60至64歲持「樂悠咭」長者現享的100元一日門票優惠，則延長至明年10月19日。

至於「奇妙處處通」年票計畫，銀卡、金卡、白金卡會籍目前定價分別為1278元、2228元及3998元，加價後，成人銀卡會籍升至1348元、金卡升至2338元，白金卡升至4278元，即分別加價70元、110元及280元，升近5.5%、5%及7%，若打算購買年票「慳錢」的市民亦受影響，年票升幅至少70元

香港迪士尼樂園 度假區發言人表示，票價分級為讓賓客考慮何時入園更具彈性，有更多入園選擇，亦為賓客提供更好體驗。而年票到明年4月30日前到期的舊會員，可以於11月16日前，享舊價八折優惠續會或升級至白金或金卡會籍。