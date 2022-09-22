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香港高風險人士 10•5起可接種猴痘疫苗

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港至今錄得一宗猴痘輸入個案，港府昨天宣布，將於10月5日起實施接種猴痘疫苗計畫，採取自願形式，但只有高風險目標群組人士獲得優先安排接種。10月3日起接受電郵或電話預約，預計可為12萬人接種。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，猴痘疫苗可與其他疫苗相隔4周接種，包括新冠疫苗。

香港衛生署表示，以下高風險目標群組人士可以自願形式預約接種猴痘疫苗：曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；當香港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

至於醫護和實驗室工作人員，將提早於9月26日起接種。

據港府昨天發布的新聞公報，首批猴痘第三代疫苗已運抵香港，並會分發為猴痘疫苗接種計畫之用。聯合科學委員會建議須接種2劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種1劑。

香港迄今只有1例境外移入的猴痘確診病例，市民受傳染的風險仍低。

衛生署轄下6間社會衛生科診所下月5日起開放接種，九龍灣的綜合治療中心、兩間公立醫院的特別內科診所亦會提供接種服務，另設兩間分別位於油麻地和灣仔的指定猴痘疫苗接種中心。

猴痘 疫苗 香港

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