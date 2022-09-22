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港防疫嚴 專家：部分外籍金融人才遷往新加坡

香港新聞組／香港22日電
新加坡防疫較香港寬鬆，外傳香港已有部分金融從業人員、尤其是外籍人士遷至新加坡。（中通社）
新加坡防疫較香港寬鬆，外傳香港已有部分金融從業人員、尤其是外籍人士遷至新加坡。（中通社）

由於新加坡防疫措施較香港寬鬆，香港已有部分金融從業人員、尤其是外籍人士已從香港遷至新加坡。此外，國泰航空離職潮仍持續，平均每天均有兩名機師離職，第三季機師人數較2019年12月減少逾900人，減幅約27%。國際航空運輸協會表示，內地清零政策已令香港失去國際航空樞紐地位。

香港電台昨天報導，證券及期貨事務監察委員會前主席梁定邦說，香港對COVID-19的檢疫安排落後於其他地區，以致部分金融從業員、特別是外籍人士已經遷至新加坡。

他說，這些金融從業員遷至新加坡後，仍可操作香港的業務；未來相關人士及金融機構會否重返香港，要視乎疫情後的改變。他表示，目前新加坡的競爭力比香港好，主因是開放速度較快。對於港府有意放寬防疫限制，梁定邦說，如果只是放寬至「0+7」安排，即海外入境者只有7天醫學監察（出入地方仍有限制），這對本地人較好，對外國赴港人士的意義不大。

受疫情影響，國泰機師已流失三成，機師工會代表稱離職潮仍會持續。（本報資料照片）
受疫情影響，國泰機師已流失三成，機師工會代表稱離職潮仍會持續。（本報資料照片）

另據明報報導，不少國家陸續放寬防疫措施，據香港國際機場數據顯示，今年4至6月的客運量有59.1萬名，惟對比航空機構數字，新加坡機場同期客運量高達730萬名，較香港多逾11倍。

疫情下，近日商界及醫學界陸續呼籲復常，港府短期內會公布放寬「3+4」（3日檢疫酒店+4天醫學監察）檢疫限制，不過航空業復常或存暗湧，影響對外開關後的航班供應。

報導引述國泰航空的內部文件，顯示今年第三季機師人數較2019年12月減少900多名，至2412人，減幅約27%，其中較有經驗的機師長流失逾四成。國泰機師工會代表稱機師離職潮仍持續，形容平均每天均有兩名機師離職。另空服務員人數亦大減。國泰未否認人員流失問題，重申已啟動全面招聘計畫，承認重建航班運力需要一定時間。

報導稱，國泰在2019年12月有1163名在職機師長、1485名副機師長及687名一級副機師長，至2022年第三季機師人數大減。按職級畫分，機師長流失率為43.2%、副機師長流失26.6%。有國泰機師長表示，疫情爆發後機師福利被削，防疫政策嚴格，不少外籍機師辭職回到他們的國家。

香港 新加坡 防疫

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