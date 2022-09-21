我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

油麻地西醫涉出售「免針紙」 暫查獲193張撈千萬

香港新聞組／香港21日電
油麻地一間私家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）
油麻地一間私家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）

油麻地一間私家診所涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，一名76歲男西醫及3名診所職員，涉嫌串謀製造虛假文書罪被警方拘捕。消息指，被捕的是西醫戴港盛。

香港電台報導，警方說，被捕人士涉嫌每次收取診金4千至5千元，暫時找到193張「免針紙」，相信總數有更多。警方批評相關人士行為自私，危害社會公共衛生及防疫工作，會繼續打擊。

香港01報導，消息指，警方西九龍總區重案組，日前派員「放蛇」調查油麻地彌敦道335號高怡醫務中心一間樓上診所，發現診所涉嫌以每張4,000至5,000元價格簽發「免針紙」，為期最少3個月，涉及最少2千張，估計涉款達千萬元。警方於現場拘捕一名70多歲男醫生以及3名助手，另外亦發現診所單以今日已發出近200張「免針紙」，現場暫發現約76萬元現金，以紙袋裝載，據知診所亦可以信用卡付費，但大部分客人以現金支付。當場亦有約10多名客人等候，警方會調查相關人士有否曾購買免針紙並觸犯相關條例。

據悉，被捕醫生為西醫戴港盛，涉事診所外亦掛有其名牌。翻查資料，一名同名男西醫曾於2017年被指發出兩張合共600萬元的支票，惟無法兌現，遭追款人入稟高等法院追討。

香港 醫學 支票

上一則

教廷駐港辦公室計畫遷至北京 正等中方回應

下一則

中國將迎重度老齡化 2035年60歲以上人口將突破4億

延伸閱讀

洛縣男子超市尾隨女子進人廁所試圖性侵被捕

洛縣男子超市尾隨女子進人廁所試圖性侵被捕
曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累

曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累
伊朗女未戴好頭巾被捕…3天後亡 民憤上街：獨裁者去死

伊朗女未戴好頭巾被捕…3天後亡 民憤上街：獨裁者去死
港警檢2470萬美元毒品 大麻花數量破紀錄

港警檢2470萬美元毒品 大麻花數量破紀錄

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默