油麻地西醫涉出售「免針紙」 暫查獲193張撈千萬

油麻地一間私家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）

油麻地一間私家診所涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學 豁免證明書」，一名76歲男西醫及3名診所職員，涉嫌串謀製造虛假文書罪被警方拘捕。消息指，被捕的是西醫戴港盛。

香港 電台報導，警方說，被捕人士涉嫌每次收取診金4千至5千元，暫時找到193張「免針紙」，相信總數有更多。警方批評相關人士行為自私，危害社會公共衛生及防疫工作，會繼續打擊。

香港01報導，消息指，警方西九龍總區重案組，日前派員「放蛇」調查油麻地彌敦道335號高怡醫務中心一間樓上診所，發現診所涉嫌以每張4,000至5,000元價格簽發「免針紙」，為期最少3個月，涉及最少2千張，估計涉款達千萬元。警方於現場拘捕一名70多歲男醫生以及3名助手，另外亦發現診所單以今日已發出近200張「免針紙」，現場暫發現約76萬元現金，以紙袋裝載，據知診所亦可以信用卡付費，但大部分客人以現金支付。當場亦有約10多名客人等候，警方會調查相關人士有否曾購買免針紙並觸犯相關條例。

據悉，被捕醫生為西醫戴港盛，涉事診所外亦掛有其名牌。翻查資料，一名同名男西醫曾於2017年被指發出兩張合共600萬元的支票 ，惟無法兌現，遭追款人入稟高等法院追討。