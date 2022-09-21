美商會促港入境檢疫全撤 港澳辦：防疫調整無可厚非

美國商會疾呼港府須盡快制訂清晰、透明、以科學為本的復常路線圖，以重新吸引人才和企業。圖為企業人員介紹職位招聘。（中新社）

港府三年來專注防疫，未顧及經濟民生，令民怨四起。特首李家超下月將公布任內首份《施政報告》，香港 美國商會提交建議書，促請港府盡快制訂以科學為本、清晰的復常路線圖，取消所有入境檢疫規定，以維持競爭力。

港媒報導，外界關注，香港開放檢疫予海外人士抵港，會否影響與內地通關。國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權回應表示，香港因時因勢調整和優化香港的疫情 防控措施，調整是無可厚非，不需要去過度解讀。

明報報導，民建聯及多名立法會議員昨日與李家超會面，討論《施政報告》，期望港府聚焦三大範疇，包括推動社會從疫情復常、招商引資吸引人才及加強與東盟國家合作。民建聯主席李慧琼希望港府盡快落實「0+7」，同時爭取早日落實「逆向隔離」及與內地通關，並期望港府交代復常時間表及路線圖。

報導指出，就吸引人才和對外推廣，美國商會提出多項建議，包括檢視優秀人才入境計畫的「綜合計分制」，以吸引更多畢業不久、工作經驗較少的外地人才赴港，亦建議擴充港府新聞處職能至推廣香港的「品牌大使」。美國商會強調，一國兩制是香港賴以成功的要素，認為應推廣香港在「兩制」下的優勢，例如監管制度和金融、貿易及物流服務等。

據報導，美國商會也指出，法治、新聞自由、司法獨立和自由市場是香港基石，要讓商界建立信心，港府就不能偏離這些價值。

報導稱，美國商會在建議書的引言引述國家主席習近平 的七一講話，並就習近平的「四點希望」提出建議。美國商會強調，倘香港欲保持國際金融中心地位，港府必須盡快制訂清晰、透明、以科學為本的復常路線圖，回應國際商界關注，以重新吸引人才和企業，並應為群眾活動和出入境規定訂立明確的復常指標。

報導說，美國商會認為，與國際接軌是經濟增長的前提，也是重新吸引人才赴港的關鍵，冀港府考慮撤銷所有入境檢疫措施。建議書特別指出，目前「3+4」檢疫安排絕對不足以讓香港重拾國際商貿樞紐和旅遊中心的地位。