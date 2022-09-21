英領館外悼女王 港男奏「榮光」被捕 職員阻警驅離市民

不少港人22日晚在英國駐港總領事館外悼念英女王，一名曾在場以口琴演奏《願榮光歸香港》等歌曲的男子被帶走。（Getty Images）

英國 駐港總領事館外近日有不少人悼念英女王，前晚一名在場以口琴演奏英國國歌《God Save the Queen》及《願榮光歸香港 》等歌曲等歌曲的男子被帶走。警方昨表示，該男子涉「作出具煽動意圖的行為」。

明報報導，前晚約8時許，一名男子在英國駐港總領事館對面吹奏口琴，演奏《God Save the Queen》及《願榮光歸香港》等歌曲，引來不少市民圍觀及和應。至約9時，男子被警方截查及帶上警車。警方昨表示，前晚9時30分，一名43歲姓彭本地男子，在中區法院道一號附近涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第9條被捕，現正被扣留調查。

另外，據報導，有警員當日一度在領事館門外的石級上要求市民離開，被職員阻止。警方回覆查詢時表示，為確保公眾安全及公共秩序，就相關悼念活動與英國駐香港總領事館職員保持溝通，並在有需要時提供協助，以確保領事館外公眾範圍的活動順利及安全進行。

報導稱，一名軍裝警員前日於市民悼念期間，踏上領事館門外的石級，並要求市民離開，有領事館職員隨即阻止，並說「這裡是領事館」；警員一度稱「這裡是人行道」，惟職員稱該停車場出口位置仍屬領事館範圍。現場有女督察隨後向領事館職員解釋，警方擔心現場過度擁擠，引起傳播病毒風險，故前來監察情况。職員稱對警方行動感驚訝，又說領事館方面會維持秩序。

國際特赦組織表示，事件反映港府再次使用殖民地的「煽動」罪令批評聲音噤聲，稱吹奏口琴無罪，認為港府應停止打壓表達自由。

另據BBC中文網報導，「煽動」罪名最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》。法律學者與國際人權團體指出，該條例在1967年左派暴動審判之後從未被採用，但在2020年北京頒布國安法，香港警察 國家安全處成立後，被重新引用。

除了9月「羊村繪本案」，4月一名68歲老翁在新界大嶼山東涌巴士總站人行道上以二胡演奏《願榮光歸香港》，被警察引用《簡易程序治罪條例》票控「沒有許可證而奏玩樂器」罪，法院將於10月3日裁決。