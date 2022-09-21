港澳辦副主任駁香港移民潮：國際城市人口流動高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國國務院 港澳辦副主任黃柳權昨天針對香港 出現「移民 潮」稱，從人口數據和港府發言人解釋來看，形容香港出現移民潮「並不恰當」，指香港為國際城市，「人口流動性一直很高」。

中共中宣部昨天舉行20大前系列記者會，主題涉及18大以來港澳「一國兩制」政策。綜合香港電台等媒體報導，黃柳權在會中回答媒體提問時，作上述表示。

黃柳權說，先前看到港媒報導，大家都關注「移民潮」問題。但從人口數據和特區政府發言人的解釋來看，形容香港出現移民潮「並不恰當」。

他提到，香港今年中較去年同期人口減少，原因是多方面，看不出是移民潮所致。而港府發言人也解釋，「沒有港人移居外地的統計數字」。

黃柳權提到，香港作為一個國際城市，人口流動性一直很高，過去十年不包括單程證持有人的香港居民，在以往大部分年分都出現淨移出現象。從數據來看，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減少就是因為移民潮。

他又說，相信香港高度自由開放規範的營商環境、暢通便捷的國際聯繫、實行的普通法制度和低稅制、中西文化融合的人文環境，特別是「背靠祖國」、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多人才到香港施展抱負。

另據明報報導，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，無必要糾纏於香港是否有移民「潮」，指小學縮班、學校教師不足、勞動人口下跌等數據，已可見因人口移出而政府需面對的問題。