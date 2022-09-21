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「洗米華」被控289罪 包括詐騙澳門政府

記者陳言喬／香港21日電
澳門黑幫大案「洗米華」案19日在澳門初級法院開審，太陽城集團創辦人周焯華（綽號洗米華）被控289項罪。（取材自觀察者網）
澳門黑幫大案「洗米華」案19日在澳門初級法院開審，太陽城集團創辦人周焯華（綽號洗米華）被控289項罪。（取材自觀察者網）

澳門近年黑幫大案「洗米華」案19日在澳門初級法院開審。太陽城集團創辦人周焯華（綽號洗米華）被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙澳門政府及清洗黑錢等共289項罪。

澳門日報報導，周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式，在229個賭廳經營「賭底面」（指的是當賭客在檯面賭博時，在檯面下以槓杆方式加大賭博金額），詐騙6家博彩企業及澳門特區政府。

報導稱，案情指出，2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團在六博企娛樂場經營「賭底面」的總轉碼數逾8237億港元（約1049.3億美元），至少賺取215億港元的不正當利益，導致澳門特區少收82.6億港元的博彩稅，政府及多間博企提出民事損害賠償請求。

48歲的周焯華原本是2022年賭牌爭奪前夕一位強有力的競爭者，這位澳門博彩仲介龍頭，被捕之前被外界視作澳門新「賭王」候選人之一。

周焯華為澳門賭場集團太陽城實控人。2007年，周焯華創立太陽城集團，此後該公司發展為澳門最大的博彩仲介，覆蓋博彩、金融、娛樂等多項業務，旗下員工多達千人。

另據界面新聞報導，據「平安溫州」案情通報，周焯華通過發展境內人員為股東級代理和賭博代理、在內地境內成立資產管理公司、利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務等方式形成跨境賭博犯罪集團。

截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理1萬2000餘人，發展內地境內賭客會員8萬餘人，涉案金額特別巨大。

報導說，除了周焯華，另一位博彩仲介龍頭陳榮煉也在今年年初被捕，陳榮煉是德晉集團負責人、藝人安以軒丈夫。

陳榮煉案將於12月5日開審，他被控犯罪集團、在許可地方內不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名。案件涉及9名被告，4家博彩企業提出民事損害賠償請求。

澳門 詐騙 華為

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