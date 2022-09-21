國安法後香港越來越內地化？ 港澳辦：危言聳聽

中共中宣布20日繼續舉行「中國這十年」系列記者會，由國務院港澳辦副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。（記者陳政錄／攝影）

香港 實施「國安法」後，輿論和西方智庫認為香港正在變得越來越內地化，經濟自由度也受到影響、出現移民朝。中國國務院 港澳辦20日在一場記者會上強調，香港國安法和世界其他國家國安法「沒什麼兩樣」，認為香港內地化是危言聳聽、帶有政治偏見。

中共中宣布20日舉行「中國這十年」系列記者會，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。

彭博社記者提問，如果「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，這制度的延續對香港未來意味著什麼。王靈桂指，堅定不移貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。

對於輿論認為香港內地化將影響其作為國際金融中心的地位，特別是疫情後香港為和內地接軌，與世界聯繫受影響。黃柳權回應強調，在他看來，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的。

他抨擊，一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。他接著舉例，香港民調顯示，71.9%受訪任認為國安法後香港法治秩序、生活安寧恢復，營商環境得到改善。

加拿大智庫菲沙研究所近日公布《世界經濟自由度2022年度報告》，香港被評為最自由經濟體，但也提到國安法帶來影響。黃柳權說，香港實施國安法主要目的，是為了恢復法治、發展回到正軌，維護市場和投資 環境，使各國投資者在香港的合法權益得到更好的保證。

黃柳權列舉一系列國安法實施兩年來，香港的全球金融中心指數排名回升到第三名、新公司數量增幅穩健等數據強調，國安法不會損害香港經濟自由度，反而為保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供堅實法律保障。

面對香港的土地房屋、貧富懸殊、青年發展等民生問題，王靈桂說，新一屆港府已經行動起來，多管齊下。