我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

國安法後香港越來越內地化？ 港澳辦：危言聳聽

記者陳政錄／香港21日電
中共中宣布20日繼續舉行「中國這十年」系列記者會，由國務院港澳辦副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。（記者陳政錄／攝影）
中共中宣布20日繼續舉行「中國這十年」系列記者會，由國務院港澳辦副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。（記者陳政錄／攝影）

香港實施「國安法」後，輿論和西方智庫認為香港正在變得越來越內地化，經濟自由度也受到影響、出現移民朝。中國國務院港澳辦20日在一場記者會上強調，香港國安法和世界其他國家國安法「沒什麼兩樣」，認為香港內地化是危言聳聽、帶有政治偏見。

中共中宣布20日舉行「中國這十年」系列記者會，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。

彭博社記者提問，如果「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，這制度的延續對香港未來意味著什麼。王靈桂指，堅定不移貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。

對於輿論認為香港內地化將影響其作為國際金融中心的地位，特別是疫情後香港為和內地接軌，與世界聯繫受影響。黃柳權回應強調，在他看來，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的。

他抨擊，一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。他接著舉例，香港民調顯示，71.9%受訪任認為國安法後香港法治秩序、生活安寧恢復，營商環境得到改善。

加拿大智庫菲沙研究所近日公布《世界經濟自由度2022年度報告》，香港被評為最自由經濟體，但也提到國安法帶來影響。黃柳權說，香港實施國安法主要目的，是為了恢復法治、發展回到正軌，維護市場和投資環境，使各國投資者在香港的合法權益得到更好的保證。

黃柳權列舉一系列國安法實施兩年來，香港的全球金融中心指數排名回升到第三名、新公司數量增幅穩健等數據強調，國安法不會損害香港經濟自由度，反而為保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供堅實法律保障。

面對香港的土地房屋、貧富懸殊、青年發展等民生問題，王靈桂說，新一屆港府已經行動起來，多管齊下。

香港 國務院 投資

上一則

教部：10年來 逾8成留學生返中發展

下一則

柬埔寨升級雲壤海軍基地 擬引進中製軍艦

延伸閱讀

林襄46分鐘私密片瘋傳 經紀人：她打過很多工

林襄46分鐘私密片瘋傳 經紀人：她打過很多工
港人悼女王 憶殖民時期自由法治 民眾嘆：當無法直斥其非…

港人悼女王 憶殖民時期自由法治 民眾嘆：當無法直斥其非…
國際郵輪 傳放棄在港經營公海遊 盼港調防疫政策

國際郵輪 傳放棄在港經營公海遊 盼港調防疫政策
「95%港人免疫屏障」 袁國勇籲復常

「95%港人免疫屏障」 袁國勇籲復常

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊