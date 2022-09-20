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港失業率連跌4月 出口指數2連升

香港新聞組／香港20日電
港府公布香港最新失業率為4.1%，下跌0.2個百分點。（中通社）
港府公布香港最新失業率為4.1%，下跌0.2個百分點。（中通社）

香港最新失業率為4.1%，按月回落0.2個百分點，連續四個月回落，就業不足率亦下跌0.2個百分點至2%。而香港第三季出口指數為32.8，按季升1.9點，連續兩季上升，反映港商對短期出口前景漸趨正面。

綜合媒體報導，疫情回穩，加上電子消費券刺激，勞動市場持續回暖，失業率連跌4個月，6月至8月最新失業率是4.1%，比5月至7月下跌0.2個百分點，失業人數減至16萬1900人。

有學者預測，失業率於年底時或跌至3.5%。不過，工聯會權益委員會（工聯權委）指出，目前的隱憂是「禁追租令」7月結束後，企業被追租，瀕臨結業，失業潮或一觸即發，要求港府適度調整防疫政策，令各行各業得以復甦，以及適時恢復外內正常通關。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善，但近期金融狀況收緊及本地疫情發展，仍可能影響勞動市場，呼籲社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情受控。

工聯會權益委員會認為，近期失業率雖然回落，但政府不應為此而掉以輕心，尤其是暫緩追租安排結束後，結業潮有湧現跡象，近期先後有百年老店蓮香樓及連鎖西餅店Crostini結業，絕非單一事件，即使食肆挺得過禁追租令，但疫情的影響仍然持續，營商環境仍面臨挑戰，促請政府盡快研究救市措施，適時調整防疫政策。

另外，貿發局研究總監范婉兒表示，香港首8個月出口增長不理想，出口至內地的指數為負數，在今年餘下的4個月情況轉好或錄得正數，預料全年指數仍不佳，但料有增長，全年出口增長將由原來的8%下調至低單位數。她認為港商最困難時候已過去，香港正穩健復甦，相信今年餘下時間出口可保持增長。她表示，環球主要央行雖然加息，惟美國消費者仍有一定金錢及需求，加上中國經濟亦正在復甦，對前景仍感樂觀，唯一要擔憂的是歐洲經濟會否受俄烏衝突拖累，因區內正出現能源及糧食危機。

疫情 香港 指數

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