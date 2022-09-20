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港人悼女王 憶殖民時期自由法治 民眾嘆：當無法直斥其非…

香港新聞組／香港20日電
英國駐港總領事館聚集人群夜悼女王。（Getty Images）
英國駐港總領事館聚集人群夜悼女王。（Getty Images）

為何不少香港人對英國女王伊麗莎白二世逝世如此難過，到西敏廳瞻仰英女王靈柩的港人說，懷念女王就像懷念昔日香港有自由有制度的黃金時代。

中央社報導，2021年移民英國的海倫說，日前她排隊6小時進入西敏廳瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，也到白金漢宮前獻花悼念。民眾緩緩繞著女王的靈柩走，她對著靈柩鞠躬，對女王作最後致敬說：「我想代表香港人多謝你，曾經給予香港這麼好的發展。」

她說自己出生於1970年代，在殖民地時期的香港長大，就像一出生已認識女王，當時香港很多地方都掛上女王的肖像，錢幣也是女王頭像。

剛巧今年6月英國慶祝女王登基70周年，有機會重溫英女王的生平，令她對這位「事頭婆」（即老闆娘意思，港人慣用來稱呼英女王）的印象更深刻，「她是整個英國及皇室的定海神針。」

海倫不諱言自己「戀殖」（眷戀殖民地時代），「英國在香港建立很好的法治及制度，令香港經濟起飛，但1997年後，尤其最近10年香港制度崩壞，充滿人治，英國以前留下來的好東西慢慢消失了，覺得很感慨。」

她直言，現在香港環境惡劣，加深她思念英女王之情，「懷念英女王就像懷念昔日香港的黃金時代，有自由，有制度。香港死了，現在連英女王也死了，真是一個時代的終結。」

而在香港的英國駐港總領事館外，幾乎被花海淹沒。門外貼滿市民帶來的女王肖像、女王與「柏靈頓熊」手牽手走向遠方的畫像，甚至是港人自製的心意卡。過去數天，即使是攝氏30多度高溫，也無阻數千人排隊進入領事館向女王弔唁。

港人Horatio日前到領事館向女王獻花，他慨嘆，「當無法直斥其非，我們只能夠一邊借花獻佛，另一邊懷古傷今。」

另據明報報導，英國駐港總領事館表示開放弔唁冊6天，累計逾1.3萬人簽署。昨晚有市民自發到領事館外聚集，點燭光悼念，有人一度合唱「願榮光歸香港」，警方其後將一名用口琴吹奏「榮光」的男子帶走，亦有警員用水淋熄放置領館外圍行人路欄杆的蠟燭。

旅英歷史學者麥志坤說，英女王雖在1997年前並無參與任何決策，但仍是英帝國及權力象徵，前往哀悼的港人或因香港現况，也有可能是緬懷港英時期。

英國伊麗莎白女王是香港英治時期的精神領袖；圖為街頭上悼念「事頭婆」的場景。（Ge...
英國伊麗莎白女王是香港英治時期的精神領袖；圖為街頭上悼念「事頭婆」的場景。（Getty Images）

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