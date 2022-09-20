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國際郵輪 傳放棄在港經營公海遊 盼港調防疫政策

香港新聞組／香港20日電
「海洋光譜號」郵輪，2月因防疫問題離港前往新加坡，月前申請重新來港經營，但遲遲未獲香港當局答覆。（中新社）
「海洋光譜號」郵輪，2月因防疫問題離港前往新加坡，月前申請重新來港經營，但遲遲未獲香港當局答覆。（中新社）

媒體報導，皇家加勒比海國際郵輪公司旗下一艘郵輪可能放棄重新停靠香港經營「無目的遊」（公海遊）。

英文南華早報報導，這艘郵輪叫「海洋光譜號」，2月因防疫問題離港前往新加坡，公司方面月前向香港當局申請郵輪重新赴港經營。

報導引述消息人士說，公司方面遲遲未獲香港當局答覆是否批准郵輪重新赴港經營，因此失去耐性，傾向放棄讓「海洋光譜號」重新赴港。

據報導，郵輪公司發言人沒有確認以上消息，但表示，公司方面在跨區域調動郵輪時，需要一定時間，由於香港官員至今沒有公布放寬防疫路線，公司在調動郵輪時，不可能把香港包括在計畫內。

疫爆發近三年來，香港一直嚴格防疫，不單令經濟民生受到衝擊，最近更有國際比賽接連放棄在港舉行，包括一年一度的國際馬拉松比賽及國際龍舟賽。

港府嚴格的防疫政策顯然已引起社會反彈，尤其是工商界，即使建制派人士包括前政務司司長唐英年及知名商人吳光正，早前也公開發表談話，要求政府放寬防疫限制。

據明報報導，渣打香港馬拉松日前因尚未收到當局批准舉辦，田徑總會稱在「別無選擇」下取消賽事。有指田總有意將渣馬延至明年2月舉辦，體育事務專員楊德強昨日在電台節目強調當局將提供協助。

楊德強昨表示，田總於本月7日才將舉辦賽事的修訂建議交給政府，至上周五曾向當局透露時間緊迫，正考慮將賽事延至明年2月，並查詢維園有沒有檔期，楊表示已即時查核，並回覆田總稱維園有檔期，但田總同日稍晚表示已開會，表明不考慮延期，直接取消賽事，原因是兩個月時間對於賽會及跑手而言相對緊迫。

楊德強說，留意到有傳媒於周末報導田總有意將渣馬延期於明年2月舉辦，港府會繼續提供協助。

郵輪 香港 防疫

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