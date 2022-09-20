國際郵輪 傳放棄在港經營公海遊 盼港調防疫政策

「海洋光譜號」郵輪，2月因防疫問題離港前往新加坡，月前申請重新來港經營，但遲遲未獲香港當局答覆。（中新社）

媒體報導，皇家加勒比海國際郵輪 公司旗下一艘郵輪可能放棄重新停靠香港 經營「無目的遊」（公海遊）。

英文南華早報報導，這艘郵輪叫「海洋光譜號」，2月因防疫 問題離港前往新加坡，公司方面月前向香港當局申請郵輪重新赴港經營。

報導引述消息人士說，公司方面遲遲未獲香港當局答覆是否批准郵輪重新赴港經營，因此失去耐性，傾向放棄讓「海洋光譜號」重新赴港。

據報導，郵輪公司發言人沒有確認以上消息，但表示，公司方面在跨區域調動郵輪時，需要一定時間，由於香港官員至今沒有公布放寬防疫路線，公司在調動郵輪時，不可能把香港包括在計畫內。

疫爆發近三年來，香港一直嚴格防疫，不單令經濟民生受到衝擊，最近更有國際比賽接連放棄在港舉行，包括一年一度的國際馬拉松比賽及國際龍舟賽。

港府嚴格的防疫政策顯然已引起社會反彈，尤其是工商界，即使建制派人士包括前政務司司長唐英年及知名商人吳光正，早前也公開發表談話，要求政府放寬防疫限制。

據明報報導，渣打香港馬拉松日前因尚未收到當局批准舉辦，田徑總會稱在「別無選擇」下取消賽事。有指田總有意將渣馬延至明年2月舉辦，體育事務專員楊德強昨日在電台節目強調當局將提供協助。

楊德強昨表示，田總於本月7日才將舉辦賽事的修訂建議交給政府，至上周五曾向當局透露時間緊迫，正考慮將賽事延至明年2月，並查詢維園有沒有檔期，楊表示已即時查核，並回覆田總稱維園有檔期，但田總同日稍晚表示已開會，表明不考慮延期，直接取消賽事，原因是兩個月時間對於賽會及跑手而言相對緊迫。

楊德強說，留意到有傳媒於周末報導田總有意將渣馬延期於明年2月舉辦，港府會繼續提供協助。