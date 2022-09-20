「95%港人免疫屏障」 袁國勇籲復常

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 防疫專家袁國勇等學者昨天共同撰文，詳細檢視新冠病毒在香港爆發的情況，估計目前應有超過95%人口具防重症免疫屏障，呼籲港府盡快讓社會復常。

香港昨天新增6260例確診病例，是近期首次下降至6000例的水準。6086例為本地感染，174例為海外移入，新增10名確診者死亡。

中央社報導，香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和在網媒「灼見名家」撰文指出，根據衛生防護中心的最新數據，第5波疫情 確診病例為156萬，超過9500人死亡。

如果從2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，截至9月14日，粗病死率為0.59%。文章指出，自6月起出現的疫情可當作第6波疫情，由BA.2.2、BA.2.12.1及BA.4/5引起，粗病死率已經下降至0.097%。

據分析，兩段時間的粗病死率有別，主因是疫苗 接種率高，以及第5波有大量市民感染，香港已具備防重症屏障。文章指出，本地已接種兩針疫苗的比率達到91.5%，加上第6波的自然感染，估計目前應有超過95%人口具防重症免疫屏障。

文章建議，應盡量容許完成接種疫苗者逐步回復正常生活。此外，可以取消有關餐飲場所的營業時間及每桌人數限制等，並允許完成接種3針疫苗者回復正常生活──但仍需要戴口罩。

文章也指出，入境旅客確診個案僅占本地確診總數2%左右，不會對香港醫療系統造成明顯壓力，香港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離，甚至採取更進取方案，令社會加速邁向復常。

另外，近期政商界要求社會復常的呼聲漸高漲，促港府盡快放寬至「0+7」入境方案。前運輸及房屋局長張炳良的評論文章，提到抗疫乃保護生命的生存之戰，但亦反問通關復常何嘗不是保持香港活力的求存之戰，而人們期望特首李家超下月發表首份「施政報告」時展示清晰進取的「終局路線圖」。他說人們和企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功，但病人死去」。