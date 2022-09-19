港警檢2470萬美元毒品 大麻花數量破紀錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方毒品 調查科昨日表示，16日在屯門和新蒲崗搗破3個位於工廠大廈的毒品貯存倉，檢獲904.5公斤大麻花及1公斤冰毒，市值約1.94億港元（約2470萬美元），當中緝獲的大麻花數量是香港有紀錄以來最多，並已超過今年首7個月的總和，警方相信有關毒品案由黑社會操控，兩名涉案被捕男子已被控告「販運危險藥物」罪，今日押解裁判法院提堂。

文匯報報導，警方毒品調查科行動組警司劉啟鵬表示，近年有販毒集團從北美洲一些大麻合法化 的地區尋找貨源，再以建築材料包裝，安排數量龐大的大麻偷運來港，再將毒品儲存於工業大廈單位後分拆作批發及零售供應香港酒吧和派對房間等娛樂場所。

警方經深入調查，至16日下午，探員首先在屯門建泰街一工廠大廈外截查一名正離開的目標男子，在他手持的購物袋內發現7包共重3.5公斤的大麻花，隨後再搜查兩個分別位於上址和青楊街工廠大廈的單位，合共檢獲960包、共重480公斤的大麻花，以及3包共重1公斤的冰毒，遂以「販運危險藥物」罪將該名姓陳（41歲）男子拘捕。

同日，另一批探員亦掩至新蒲崗八達街一工廠大廈外截查一名正離開的目標男子，先在其手持的環保袋內檢獲一包重566克的大麻花，再搜查上址一個單位，檢獲704包、共重420.4公斤大麻花，同以「販運危險藥物」罪將該名姓郭（28歲）男子拘捕。行動中警方另檢獲一批毒品包裝工具，案件目前仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

另外，根據警方紀錄，今年首7個月共有264名21歲以下青少年涉及毒品罪行被捕，當中一半與大麻有關。而自2020年起，因毒品罪行被捕的21歲以下青少年中，每年均有逾四成因涉大麻被捕，反映青少年吸食大麻人數有上升趨勢。為提高青少年及公眾對毒害的認識，警方由本月至11月開展一項名為「禁毒季」的禁毒宣傳及教育工作。