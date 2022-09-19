團結香港基金倡建「兩縱一橫」交通基建幹線

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府提倡基建先行，創造發展容量。配合港府規畫方向，團結香港 基金提出「兩縱一橫」三大道路及鐵路發展倡議，結合北部都會區發展，打通全港交通脈絡，同時加強香港與深圳各核心商業區的縱向聯繫。相關交通基建發展更可望釋放沿線逾3000公頃用地，包括2000公頃未有納入現有發展區的新界用地，分布林村、元朗東南、粉嶺南等。

大公報報導，團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山形容，「兩縱一橫」交通發展倡議具策略性意義，不但有助完善香港交通網絡、釋放沿線用地發展潛力，同時亦有助完善大灣區 整體交通基建網絡。

團結香港基金分析香港現有及擬建道路及鐵路發展，認為香港的交通建設投資 較周邊大城市遜色，未來須急起直追。數據顯示，香港主要道路及鐵路快將飽和，以港鐵八條主要鐵路線2021年繁忙路段的載客率為例，載客率由73%到98%不等；新界及九龍的平均車速亦由於道路擁擠，呈下降趨勢。

為配合未來北都等發展需要，團結香港基金提出「兩縱一橫」三大道路及鐵路發展倡議，涉及兩項主要幹道及一項鐵路規畫。基金會提出發展長約18公里的南北幹道，北起粉嶺市中心，途經粉嶺南、林村、大帽山，南至美孚，其中12公里是貫穿大帽山的隧道。南北幹道可望分流現時由大埔經沙田到九龍市區的交通，紓解繁忙時段吐露港公路、大老山隧道、獅子山隧道等路段的擠塞情況，同時可釋放沿途的沙頭角、粉嶺南及林村附近的土地潛力。

基金會同時建議發展東西幹道，東起林村，西至藍地，全長約17.7公里，工程主要是擴闊現有粉錦公路，同時駁通現有跨境幹道，加強北都與深圳橫向聯繫。建議走線橫跨林村、錦田及元朗東南等平原及棕地，可望釋放沿路土地發展潛力，提升土地使用效率。

鐵路方面，基金會建議發展南北鐵路，北向雙Y跨境，貫穿東鐵線的羅湖及蓮塘；南向連接美孚，直達九龍市區及明日大嶼，全長21公里，聯繫北部都會區、明日大嶼及深圳都市核心區三大核心商業區。