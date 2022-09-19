港星劉嘉玲悼女王 內地網友轟賤得可以、重提裸照事件

劉嘉玲發文悼念女王，遭內地網友出征。（中新社資料照片）

英國女王 伊麗莎白二世8日逝世，享耆壽96歲，在位70年的她受各界景仰，不少中外名人紛紛在社交平台發文哀悼；1997年脫離英國統治的香港 ，也有許多藝人發表沉痛之情，影后劉嘉玲在臉書曬出女王照片，哀悼寫下：「她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」不料此事卻觸動內地網友的敏感神經，瘋狂洗版她的微博 痛批：「真是賤得可以」，甚至還重提她當年被綁架拍裸照的事件。

綜合明報等媒體報導，不少香港藝人劉嘉玲、黃秋生、趙學而、黃夏蕙等日前都發表沉痛哀悼之情。居住在英國的香港藝人黃偉文、林子博、喬寶寶也紛紛發文哀悼，演員兼導演葛民輝則是貼出香港人熟悉的女王頭硬幣，表示「在成長中熟悉的臉容，RIP」。

劉嘉玲則在臉書、Instagram（IG）貼出英女王照片並寫道：「致敬伊麗莎白女王。這位優秀的女性，在瞬息萬變的社會裡長治久安，她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」

劉嘉玲沒將帖文轉貼微博，但她日前在微博上傳一篇業配文，不料連日來底下卻出現許多內地網友留言怒嗆「英國女王和你什麼關係」、「一直以來很喜歡劉嘉玲，這一次卻十分詫異、不解！」等；甚至有網友口出惡言稱「妳這麼懷念他，跟她一起去啊」、「一個中國人熱愛英國女王，真是賤得可以」，有人叫她不要再到內地；也有網友表示支持她。

劉嘉玲發文悼念女王，遭內地網友出征。（取材自微博）

甚至有內地網友重提她當年被綁架拍裸照的事件，稱「你怕是忘記了，在殖民時間，你被人綁架拍裸照的事了，這是長治久安？」等。

內地網友也出征劉嘉玲的臉書，稱「懷念大英帝國殖民時期啊？嘉玲姐為何沒去微博同步悼念啊？」、「認賊作父的中國逆賊」等。

截至今日，劉嘉玲未如羅家英一樣拍片、刪文、道歉等。

羅家英之前在Instagram上載到英國駐港總領事館外獻花悼念英女王的照片，留言「香港在女王的庇蔭下成為人間福地」，令內地網友怒罵。羅家英事後刪文並在微博發「向大家道歉了！對不起」視頻，稱發表了未加深思熟慮的哀悼之辭，強調「數典忘祖我還真做不出，我長期持有中國護照，我永遠愛我的祖國。對不起」。