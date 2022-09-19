香港確診減至7322宗 23人疫歿創5個月新高

香港18日新增7322宗新冠病毒陽性病例，當中有7190宗為本土病例。圖為市民於九龍塘地鐵站月台出行。 （中新社）

香港 新冠肺炎確診數字有回落跡象，昨日新增7322宗個案，較前日大減956宗，但死亡病例則增至23人，為過去5個月以來單日最多，而當中有17人未打齊3針疫苗 。

文匯報報導，呼吸系統科專科醫生梁子超昨分析，患者感染新冠病毒後通常經一段時間才離世，估計昨日的數字反映約個多星期前在疫情 反彈下每日有逾萬宗確診個案時的情況，這亦顯示部分長者疫苗接種率不理想，感染病毒易引致死亡的情況，建議特區港府提供更多誘因，以提高「一老一幼」的接種率。

翻查資料，顯示今年3月第五波疫情高峰期時，單日曾多達289名確診患者離世，其後疫情回落，對上一次單日死亡個案逾20宗，已是4月18日公布的29宗，不治患者其後下跌，但相隔5個月，昨日死亡病例升至23宗。

醫院管理局總行政經理何婉霞昨日在疫情簡報會上表示，離世患者為18男5女，介乎58歲至94歲，當中17人未完成接種3針疫苗。

為提高接種率，梁子超建議港府應在「疫苗通行證」外推出其他誘因，例如打針派錢、增強外展接種服務等，「有些堅持不打針的長者，因為去不了需要『疫苗通行證』的地方，反而誤會以為自己好安全，感染風險低，這說明『疫苗通行證』對他們起不到推動作用，港府為什麼不考慮其他方法？」

他認為，如果不同方法起到作用，疫苗接種率已足夠高，港府可以考慮逐漸放寬「疫苗通行證」措施。他解釋，既然港府有意恢復與國際接軌，就要同其他地區競爭，僅實施「0+7」恐對旅客吸引力不足，入境後頭7天仍面對較多限制，故在其他更寬鬆地區的對比下，未必會選擇到香港。