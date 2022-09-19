香港確診減至7322宗 23人疫歿創5個月新高
香港新冠肺炎確診數字有回落跡象，昨日新增7322宗個案，較前日大減956宗，但死亡病例則增至23人，為過去5個月以來單日最多，而當中有17人未打齊3針疫苗。
文匯報報導，呼吸系統科專科醫生梁子超昨分析，患者感染新冠病毒後通常經一段時間才離世，估計昨日的數字反映約個多星期前在疫情反彈下每日有逾萬宗確診個案時的情況，這亦顯示部分長者疫苗接種率不理想，感染病毒易引致死亡的情況，建議特區港府提供更多誘因，以提高「一老一幼」的接種率。
翻查資料，顯示今年3月第五波疫情高峰期時，單日曾多達289名確診患者離世，其後疫情回落，對上一次單日死亡個案逾20宗，已是4月18日公布的29宗，不治患者其後下跌，但相隔5個月，昨日死亡病例升至23宗。
醫院管理局總行政經理何婉霞昨日在疫情簡報會上表示，離世患者為18男5女，介乎58歲至94歲，當中17人未完成接種3針疫苗。
為提高接種率，梁子超建議港府應在「疫苗通行證」外推出其他誘因，例如打針派錢、增強外展接種服務等，「有些堅持不打針的長者，因為去不了需要『疫苗通行證』的地方，反而誤會以為自己好安全，感染風險低，這說明『疫苗通行證』對他們起不到推動作用，港府為什麼不考慮其他方法？」
他認為，如果不同方法起到作用，疫苗接種率已足夠高，港府可以考慮逐漸放寬「疫苗通行證」措施。他解釋，既然港府有意恢復與國際接軌，就要同其他地區競爭，僅實施「0+7」恐對旅客吸引力不足，入境後頭7天仍面對較多限制，故在其他更寬鬆地區的對比下，未必會選擇到香港。
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