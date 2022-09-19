渣打馬拉松賽事有望起死回生？港府與田總商討

香港示意圖。(圖：shutterstock)

在港府嚴格防疫政策下，香港 田徑總會23日宣布棄辦渣打馬拉松賽事、世界龍舟錦標賽也確定明年移師泰國。但消息指，港府正積極與田總商討如期或延期舉辦賽事，冀讓渣馬起死回生。

綜合香港經濟日報、南華早報等港媒報導，香港田徑總會主席關祺表示，仍在考慮舉辦賽事，並稱會認真考慮為賽事另覓賽期，但承認這並不容易，因在港舉辦大型賽事涉及不少考慮，包括天氣、場地、道路使用，以及疫情 狀況等，需要小心考慮。消息指，倘若田總另覓日子舉辦渣馬，賽期最快也要在明年初。

此外，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒促港府盡快結束入境隔離，直言年底或明年初才放寬，已是「太遲了」。

林健鋒昨接受電台訪問時指出，若確診個案在中秋後一段時間沒大幅上升，港府應盡快放寬入境檢疫至「0+7」或「0+3」，他擔心若年底或明年初才放寬，會再有其他大型國際活動取消。

他又建議港府，果斷取消上機赴港前要出示核酸結果的規定，因外國難找到檢測 中心進行檢測，且費用昂貴。「以英國為例，郊區地方沒有（檢測站），所以旅客赴港，等於『3+3+4』，因他要提早3天到倫敦做測試，之後才可上機。」

林健鋒指出，入境檢疫政策帶來很多障礙，過去兩年，最少逾十萬人離開香港，大部分為專業人士，其中會計界人才流失驚人。