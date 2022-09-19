我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

香港財赤料破127億美元 史上第2高 稅收比年初估計大減

香港特派員李春／香港19日電
財政司長陳茂波表示，本財政年度將出現香港歷來第二高的財政赤字。（中通社）
財政司長陳茂波表示，本財政年度將出現香港歷來第二高的財政赤字。（中通社）

香港本財政年度將出現逾千億港元（約逾127.5億美元）赤字，成為香港歷來第二高的財政赤字。港府財政司長陳茂波提出，要最大程度恢復與境外往來，以恢復經濟。

陳茂波透過網誌說，在經濟低迷下財政狀況較預期差，預測香港本財政年度的財赤會超過千億港元，這意味著港府財政儲備可能進一步降至8000億港元（約1020億美元）邊緣。港府收入不如預期但開支上升，預計赤字會遠高於今年初預算案估計的500多億港元。估計本財政年度的利得稅、薪俸稅收都會較年初估算低，股票及房市疲弱，可能令印花稅收入較預期減少三分之一。

陳茂波指，在收入減少下，面對疫情的開支就顯著增大，因此港府推出支援措施，亦要兼顧公共財政的穩健度及公帑使用的合理性。

陳茂波在ACCA（特許公認會計師公會）香港分會研討會致開幕詞時說，致力爭取在穩疫情的基礎上，最大程度恢復與境外的往來，以穩住經濟，保持競爭力，及重啟經濟動力，有信心很快克服目前逆境。

他同時提出香港金融業發展七大方向，包括推進香港國際金融中心更多元化發展、助力人民幣國際化、全力推動綠色及可持續金融發展、力爭跨國及內地企業利用香港作為財資管理中心、發展香港成為國際資產管理中心、提升香港作為風險管理中心的功能、積極開拓金融科技及虛擬資產等新興領域。

香港中文大學商學院亞太工商所名譽教研學人李兆波分析，赤字達逾1000億港元屬預期之內，主要基於第五波疫情較預期嚴峻，影響房市等經濟活動，包括打擊餐飲及零售市場等，加上不少人移民亦影響稅收。如果能在不影響疫情下，進一步放寬入境檢疫安排至「0+7」及社交距離措施等，有望第四季經濟數據反彈，否則全年經濟增長或出現輕微負數。

香港 疫情 社交距離

上一則

河南694爛尾樓復工 50個已經竣工交付

下一則

洩露解封規畫不利防疫 成都3官員遭立案調查

延伸閱讀

香港房價跌跌不休 有屋主賠20%也要賣房

香港房價跌跌不休 有屋主賠20%也要賣房
香港嚴格檢疫趕走3大賽事 龍舟賽確定移師泰國

香港嚴格檢疫趕走3大賽事 龍舟賽確定移師泰國
港保安局長：不再推逃犯條例 轟台政治化 拒陳同佳自首

港保安局長：不再推逃犯條例 轟台政治化 拒陳同佳自首
醫衛局長：港府研入境檢疫0+7 11月或鬆綁

醫衛局長：港府研入境檢疫0+7 11月或鬆綁

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
疑似出事的大巴車。（取材自微博）

中國貴州大巴車深夜翻覆 已27死20傷 網瘋傳「都是拉去隔離的」

2022-09-18 01:48

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資