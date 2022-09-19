香港財赤料破127億美元 史上第2高 稅收比年初估計大減

財政司長陳茂波表示，本財政年度將出現香港歷來第二高的財政赤字。（中通社）

香港 本財政年度將出現逾千億港元（約逾127.5億美元）赤字，成為香港歷來第二高的財政赤字。港府財政司長陳茂波提出，要最大程度恢復與境外往來，以恢復經濟。

陳茂波透過網誌說，在經濟低迷下財政狀況較預期差，預測香港本財政年度的財赤會超過千億港元，這意味著港府財政儲備可能進一步降至8000億港元（約1020億美元）邊緣。港府收入不如預期但開支上升，預計赤字會遠高於今年初預算案估計的500多億港元。估計本財政年度的利得稅、薪俸稅收都會較年初估算低，股票及房市疲弱，可能令印花稅收入較預期減少三分之一。

陳茂波指，在收入減少下，面對疫情 的開支就顯著增大，因此港府推出支援措施，亦要兼顧公共財政的穩健度及公帑使用的合理性。

陳茂波在ACCA（特許公認會計師公會）香港分會研討會致開幕詞時說，致力爭取在穩疫情的基礎上，最大程度恢復與境外的往來，以穩住經濟，保持競爭力，及重啟經濟動力，有信心很快克服目前逆境。

他同時提出香港金融業發展七大方向，包括推進香港國際金融中心更多元化發展、助力人民幣國際化、全力推動綠色及可持續金融發展、力爭跨國及內地企業利用香港作為財資管理中心、發展香港成為國際資產管理中心、提升香港作為風險管理中心的功能、積極開拓金融科技及虛擬資產等新興領域。

香港中文大學商學院亞太工商所名譽教研學人李兆波分析，赤字達逾1000億港元屬預期之內，主要基於第五波疫情較預期嚴峻，影響房市等經濟活動，包括打擊餐飲及零售市場等，加上不少人移民亦影響稅收。如果能在不影響疫情下，進一步放寬入境檢疫安排至「0+7」及社交距離 措施等，有望第四季經濟數據反彈，否則全年經濟增長或出現輕微負數。