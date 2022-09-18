香港機場檢疫放寬 8月客運量按年上升116%

港府上月12日起放寬海外抵港者檢疫至「3+4」後，上月香港國際機場客運量達47.9萬人次，較去年同期增116.3%。（中新社）

港府上月12日起放寬海外抵港者檢疫至「3+4」，機管局昨天公布，香港 國際機場 8月客運量達47.9萬人次，按年上升116.3%，但仍遠低於2019年疫情 前水平。總計今年前8個月，香港航班客運量按年升1.41倍。

綜合明報、文匯報、香港01報導，新冠疫情下香港兩年多未對外通關，運輸及物流局長林世雄昨在商台節目稱，目前香港機場客運量僅為疫前高峰期10%，希望可於明年通關，甚至更早，惟疫情令航空公司人手流失嚴重，認為一旦社會復常、航空交通需求上升，航空公司及機場人手均需增加。

機管局表示，入境旅遊限制於8月進一步放寬後，客運量有所增長，往來東南亞的客運量錄得最大升幅；但全球經濟前景不明朗，加上地緣政治局勢持續緊張，全球供應鏈受衝擊，貨運量因而受到影響。香港8月飛機起降量和貨運量，分別按年下跌11.3%和21%，往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。

此外，停飛香港近一年的英國航空，官網近日顯示最快12月6日有航班由香港直飛倫敦。

國泰航空公布8月數據，當月載客25.39萬人次，按年增加87.6%，惟仍較2019年8月減少91.3%。顧客及商務總裁林紹波表示：8月的客運表現持續改善，平均每天載客人次更升至逾8000水平。