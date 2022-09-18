我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

香港機場檢疫放寬 8月客運量按年上升116%

香港新聞組／香港18日電
港府上月12日起放寬海外抵港者檢疫至「3+4」後，上月香港國際機場客運量達47.9萬人次，較去年同期增116.3%。（中新社）
港府上月12日起放寬海外抵港者檢疫至「3+4」後，上月香港國際機場客運量達47.9萬人次，較去年同期增116.3%。（中新社）

港府上月12日起放寬海外抵港者檢疫至「3+4」，機管局昨天公布，香港國際機場8月客運量達47.9萬人次，按年上升116.3%，但仍遠低於2019年疫情前水平。總計今年前8個月，香港航班客運量按年升1.41倍。

綜合明報、文匯報、香港01報導，新冠疫情下香港兩年多未對外通關，運輸及物流局長林世雄昨在商台節目稱，目前香港機場客運量僅為疫前高峰期10%，希望可於明年通關，甚至更早，惟疫情令航空公司人手流失嚴重，認為一旦社會復常、航空交通需求上升，航空公司及機場人手均需增加。

機管局表示，入境旅遊限制於8月進一步放寬後，客運量有所增長，往來東南亞的客運量錄得最大升幅；但全球經濟前景不明朗，加上地緣政治局勢持續緊張，全球供應鏈受衝擊，貨運量因而受到影響。香港8月飛機起降量和貨運量，分別按年下跌11.3%和21%，往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。

此外，停飛香港近一年的英國航空，官網近日顯示最快12月6日有航班由香港直飛倫敦。

國泰航空公布8月數據，當月載客25.39萬人次，按年增加87.6%，惟仍較2019年8月減少91.3%。顧客及商務總裁林紹波表示：8月的客運表現持續改善，平均每天載客人次更升至逾8000水平。

香港 疫情 機場

上一則

新任美國駐港澳總領事 「中國通」梅儒瑞抵港履新

下一則

醫衛局長：港府研入境檢疫0+7 11月或鬆綁

延伸閱讀

中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢

中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢
灣區就業市場 增速大幅放緩 8月僅增4400工作

灣區就業市場 增速大幅放緩 8月僅增4400工作
「復常」之爭 香港前後任高官梁柏賢、盧寵茂隔空交戰

「復常」之爭 香港前後任高官梁柏賢、盧寵茂隔空交戰
「渣馬」再宣布停辦 維港泳10月23日照游

「渣馬」再宣布停辦 維港泳10月23日照游

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出