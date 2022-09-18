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醫衛局長：港府研入境檢疫0+7 11月或鬆綁

香港新聞組／香港18日電
港府正積極考慮實施入境檢疫及醫學監察「0+7」措施，圖為香港國際機場上月客運量，較去年同期增116.3%。（中新社）
港府正積極考慮實施入境檢疫及醫學監察「0+7」措施，圖為香港國際機場上月客運量，較去年同期增116.3%。（中新社）

香港昨天新增8278例新冠確診病例。最近與專家隔空爭論疫情死亡率的醫衛局長盧寵茂昨表示，港府正積極考慮入境檢疫改為「0+7」方案，由於香港11月將辦國際金融領袖投資峰會，外界預期最快11月推行。

綜合商業電台、香港電台、明報報導，盧寵茂表示，近一周確診個案有望達到平台期，正積極考慮入境檢疫可否再放寬至「0+7」。被問有否時間表、可否在11月國際金融領袖投資峰會前推出，他表示，港府的方向一定是提升與國際接軌，但不希望在政策上搖擺，放鬆之後又再收緊。

盧寵茂被追問會否率先推「0+3」，盧稱「暫答不到」，指每天都檢討抗疫工作，至於推行相關措施的時間表，他說希望愈快愈好。

至於商界及醫學界近日陸續呼籲「社會要復常」，盧寵茂透露要視乎醫療系統能否復常，稱公營醫療體系曾削減四成非緊急服務，未來目標是公立醫院服務回復至起碼八成，社交距離措施才有望減少。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，當局考慮公營醫療壓力外，也須看整個社會的經濟影響，因經濟被拖垮，巿民生活也不能復常。黃家和表示，業界對香港經濟前景憂慮，展望年底聖誕假檔期是飲宴高峰期，促政府除考慮「0+7」，也應放寬食肆每桌人數上限，否則生意仍是大打折扣。

有行會成員稱「開關」對經濟幫助大，商界「終極希望」是「0+0」。

香港昨天新增確診病例中，8149例屬本土感染，新增16名確診者死亡。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨天在記者會表示，目前較8月中旬至9月上旬的急速上升稍為穩定，中秋節過後暫時未見明顯上升。

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香港疫情死亡率與恢復海外通關問題，連日引發港府官員與專家隔空交戰。先是特首李家超指疫情死亡率是大流感死亡率的6倍，醫管局前行政總裁梁栢賢其後在臉書發文反駁，指兩者死亡率相若。

盧寵茂昨天表示，只會關注醫療和健康的題目，其他言論不作評論，又指如果有人提出COVID-19是流感，令市民輕視疫情，作為局長有責任作出回應。

香港 疫情 投資

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