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港府再加閘？新工會登記 須聲明不危害國安

香港新聞組／香港17日電
香港政府更新職工會登記申請書，申請人須簽署聲明，不會進行或從事任何可能危害國家安全行為。圖為香港銅鑼灣街頭。 （中新社）
香港政府更新職工會登記申請書，申請人須簽署聲明，不會進行或從事任何可能危害國家安全行為。圖為香港銅鑼灣街頭。 （中新社）

香港政府下星期一起更新職工會登記申請書，申請人須簽署聲明，確認職工會所有目的及宗旨均為合法，並不會進行或從事任何可能危害國家安全或不利於國家安全、或違反《職工會條例》和其附屬法例，以及其他相關香港法例的行為或活動。

香港電台報導，聲明內容包括，申請人明白如果該職工會有任何目的是非法的，登記即屬無效，職工會登記局局長亦可按《職工會條例》，命令取消正被用作非法用途，或與其宗旨或規則牴觸的用途，或曾在其登記後的任何時間被用作該等用途的職工會登記。

明報報導，前職工盟主席、清潔服務業職工會會長黃迺元表示，要求新成立工會簽署聲明如「落多度閘」（多加一道鐵門），擔憂危害或不利國安的定義模糊，新規定會對新工會負責人帶來壓力，形成「緊箍咒」，構成一定程度自我審查。他形容現况如「四川麻辣火鍋，再摻一點胡椒」。他相信現存工會將來也有可能須簽聲明，自己現時抱持觀望態度，會繼續做好維護工人權益工作。

香港社會工作者總工會會長張志偉表示，如何構成危害或不利國安由政府註釋及定義，過去數年案例已反映政府的紅線「飄來飄去」，早已在工會造成寒蟬效應，並相信許多工會現時非常克制。

工聯會理事長兼立法會議員黃國表示，過去一段時間很多工會藉工會平台從事危害國安活動，國安法已列明要求特區政府對社會團體加強宣傳教育及監督工作，他對新安排表示歡迎，認為對新工會屬「提醒」，確保工會遵守國安法及專注工會事務，「如果你真是有心搞工會，而不是藉工會平台做其他事，（新規定）是完全不會影響結社或辦工會的自由」。他希望當局未來清晰交代有何行為屬危害或不利國安。

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